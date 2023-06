Scoperta in un vecchio libro la ricetta segreta degli spaghetti del contadino: solo 2 ingredienti

Gli spaghetti sono considerati la pasta per eccellenza. Pochi formati si prestano a salse e sughi come gli spaghetti e questo li rende un ingrediente molto ricercato. Perfetti per preparare un piatto veloce o anche pregiato da offrire agli amici, sono davvero molto buoni e difficilmente non riscontrano il sapore dei commensali.

Di solito gli spaghetti sugo e basilico sono un primo molto popolare. Si preparano in pochi minuti e servono solo alcuni ingredienti. Aglio, olio, peperoncino e qualche pomodorino fresco: il basilico va aggiunto alla fine.

La ricetta segreta degli spaghetti del contadino

C’è tuttavia un’altra ricetta scoperta in un libro ideale da realizzare con gli spaghetti, è un piatto che si prepara con pochi ingredienti ed è facilissimo da fare: sono gli spaghetti del contadino. Hanno un sapore gustoso, sono facilmente digeribili e realizzati solo con due ingredienti sani e naturali. Di seguito gli ingredienti e la modalità per prepararli.

Ingredienti spaghetti del Contadino

1 cipolla

250 g salsa di pomodoro

q.b. acqua

500 g spaghetti

Procedimento

Prendete una pentola alta ( dovrete cuocere tutto in questo tegame ) ora inserite la cipolla tagliata a dadini. A questo punto mettetela a soffriggere con dell’olio, quando sarà dorata aggiungete la passata di pomodoro e due bicchieri d’acqua. Portate a bollore.

Quando l’acqua bolle versate gli spaghetti direttamente nella pentola col sugo, nel frattempo che si cuociono continuate a versare l’acqua per realizzare una giusta cottura. Dopo alcuni minuti gli spaghetti saranno cotti.

Impiattateli e serviteli caldi: provateli perchè sono buonissimi: farete sicuramente il bis!

Consigli

Gli spaghetti del contadino si preparano in una sola pentola e possono essere cotti anche sopra al cammino: avranno un sapore più croccante. Inoltre il sugo può essere arricchito con vongole, molluschi e cozze o se si preferisce anche con soli verdure.