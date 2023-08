Preparare una cena gourmet non richiede necessariamente ore in cucina. Questa ricetta di spaghetti con acciughe e zucchine in friggitrice ad aria vi farà innamorare della semplicità e del sapore autentico dei piatti fatti in casa. Senza rinunciare alla bontà, potrete creare un piatto che delizierà il palato di tutti. Come vi avevo promesso ecco la mia ricetta con l’aggiunta di un ingrediente speciale.

Provate anche la lasagne di zucchine in friggitrice ad aria.

Ingredienti spaghetti con acciughe e zucchine in friggitrice ad aria

400 g di spaghetti

4 acciughe salate sott’olio

Sale

1 zucchina

Olio extra vergine di oliva

formaggio grattugiato

Cipolla croccante q.b

Procedimento

Iniziate cuocendo gli spaghetti in abbondante acqua bollente salata seguendo le istruzioni sulla confezione. Una volta cotti al dente, scolateli e metteteli da parte. Nel frattempo, preparate le zucchine. Lavate e asciugate bene la zucchina, quindi tagliatela a julienne o a rondelle sottili, a seconda delle vostre preferenze.

In una teglia adatta alla friggitrice ad aria, disponete le acciughe salate sott’olio spezzettate e le zucchine preparate. Aggiungete un filo d’olio extra vergine di oliva e una leggera spolverata di sale.

Cottura

Posizionate la teglia nella friggitrice ad aria preriscaldata a circa 180 gradi e cuocete per circa 6-7 minuti, io le preferisco croccanti ma se voi le volete piu cotte allungate i tempi di 3 minuti e mescolate ogni tanto.

Una volta pronte versate il condimento in una ciotola abbastanza capiente insieme ad abbondante formaggio grattugiato, inserite gli spaghetti un giro di olio evo e amalgamate, se dovessero risultare asciutti aggjungete un cucchiaio di acqua di cottura.

Consigli

Servite gli spaghetti con acciughe e zucchine nei piatti da portata. Per un tocco di croccantezza e un contrasto di sapore, cospargete ogni porzione con della cipolla croccante. ( l’ingrediente segreto ).

Al posto delle acciughe sott’olio potete utilizzare la pasta di acciughe.

