Spesa economica? Segui i 5 segreti di Benedetta Rossi

Riempire il carrello della spesa con pochi euro, ormai, non è più fattibile. Infatti, oggigiorno, conoscere le tecniche per fare una spesa economica è importante. Ed è proprio Benedetta Rossi, la famosa food blogger italiana, a darci dei preziosi consigli sui social media su come spendere meno soldi per fare una grande spesa di qualità e quantità.

Perché la spesa economica è difficile oggi?

La crisi economica, l’inflazione, la guerra tra Russia e Ucraina, hanno creato dei veri disagi sul settore cibo e sul fronte economico. Ormai, lo sbalzo dei prezzi ha portato un grande sconforto: quando ci troviamo nei negozi di alimentari, fruttivendoli o supermercati vari, notiamo solo un aumento dei prezzi in modo esagerato, anche per alimenti indispensabili come pasta, pane, olio e carne.

- Advertisement -

Cosa comprare al supermercato per risparmiare? I trucchi e segreti di Benedetta Rossi

La food blogger italiana fornisce diversi consigli su come risparmiare per fare la spesa economica al supermercato.

1)Partite da fare una lista della spesa per non rischiare di comprare cibi superflui, magari fissando un budget.

- Advertisement -

2) Un altro segreto di Benedetta Rossi per effettuare una spesa economica prendete un carrello piccolo per costringerci ad acquistare meno alimenti possibili.

3) Frutta e verdura? L’influencer di cucina suggerisce di scegliere sempre quella di stagione, da acquistare direttamente dal fruttivendolo, anche perchè acquistare la frutta e verdura dal proprio fruttivendolo di fiducia è sinonimo di qualità.

4) Invece, per la carne, prediligete la bistecca di collo di maiale perché ha un costo minore.

5) Infine, il pesce azzurro, il quale contiene un’alta percentuale di omega 3 è anche uno dei più economici: che acquista la food blogger Benedetta Rossi.