La friggitrice ad aria è diventata uno strumento essenziale in molte cucine moderne, consentendo di cucinare cibi deliziosi con meno olio e grassi. Questa ricetta di spezzatino al sugo in friggitrice ad aria dimostra che è possibile ottenere piatti gustosi e saporiti in pochissimo tempo.

Questo metodo di cottura non solo riduce l’apporto di grassi, ma offre anche un risultato sorprendente, in pochissimo tempo e senza stare ai fornelli. Dopo la mia invenzione del ragù in friggitrice ad aria mi sono detta e se facessi anche lo spezzatino? Detto fatto l’ho realizzato per tutti voi e vi assicuro che è buonissimo.

Ingredienti spezzatino al sugo in friggitrice ad aria

Per preparare il tuo spezzatino al sugo in friggitrice ad aria, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

350 g di carne di maiale per spezzatino

700 g di salsa di pomodoro

1 cipolla piccola

Olio extravergine d’oliva (per spennellare)

Sale q.b.

Procedimento

Ecco come preparare il tuo spezzatino al sugo in friggitrice ad aria: Taglia la carne di maiale a pezzetti, garantendo che siano delle dimensioni che preferisci. Trita finemente la cipolla oppure a fettine.

Nel frattempo, metti i pezzetti di carne di maiale e la cipolla tritata in una ciotola e condiscili con olio e un pizzico di sale.

Cottura

Trasferisci la carne e la cipolla nella friggitrice ad aria e cuoci per 10 minuti a 200 gradi. Durante la cottura puoi anche non mescolare.

Dopo 10 minuti, aggiungi la salsa di pomodoro sopra la carne e mescola bene per distribuirla uniformemente, inserisci un bicchiere di acqua.

Continua a cuocere il tutto per ulteriori 40 minuti a 200 gradi. Durante questa fase, il sugo si ridurrà e si addenserà, creando un sapore ricco e avvolgente. Assicurati di assaggiare e regolare il sale secondo le tue preferenze. Il bello è che devi mescolarlo solo una volta.

Una volta terminata la cottura, il tuo spezzatino al sugo in friggitrice ad aria è pronto per essere servito. Puoi accompagnarlo con del riso, della pasta, delle patate o del pane croccante per un pasto buonissimo.