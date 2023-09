Spezzatino con pancetta e piselli in friggitrice ad aria, puoi aggiungere anche le patate

Dopo la mia ricetta buonissima delllo spezzatino al sugo in friggitrice ad aria, ho deciso di provare anche lo spezzatino con pancetta e piselli. Il risultato è stato strepitoso. Carne morbida e succulenta con l’aggiunta della pancetta croccante che crea un sapore delizioso al palato.

Questo piatto diventa un’opzione irresistibile per un pranzo o una cena appetitosa. Ecco come prepararlo! Prova anche il mio ragù in friggitrice ad aria.

Ingredienti spezzatino pancetta e piselli in friggitrice ad aria

350 g di carne di vitello per spezzatino

500 g di salsa di pomodoro

1 cipolla piccola

Sedano q.b

1 carota piccola

200 g piselli freschi o surgelati

100 g di pancetta tesa

Olio extravergine d’oliva (per spennellare)

Sale q.b.

1/2 bicchiere d’acqua

puoi aggiungere anche 2 patate piccole a tocchetti

Procedimento

Iniziate preparando gli ingredienti. Tagliate la carne di vitello a pezzi per lo spezzatino. Tritate finemente la cipolla, il sedano e la carota.

In una teglia inserite un po’ di olio extravergine d’oliva. Aggiungete la cipolla, il sedano, la carota a pezzettini, la carne di vitello e la pancetta. Lasciate rosolare per 10 minuti, mescolando di tanto in tanto.

Una volta che gli ingredienti sono leggermente dorati, aggiungete i piselli freschi o surgelati e la salsa di pomodoro, il sale e l’acqua. ( potete aggiungere 2 patate piccole a tocchetti ) Mescolate bene il tutto per distribuire uniformemente i sapori.

Cottura

Chiudete il cassetto della friggitrice e cuocete il composto a 200 gradi per ulteriori 40 minuti, assicuratevi che la carne sia tenera e i sapori ben amalgamati.

Una volta cotto controllate il sale e aggiustate, se necessario. Servite lo spezzatino con pancetta e piselli in friggitrice ad aria caldo, magari accompagnato da un contorno di tua scelta. Questa ricetta semplice ma deliziosa vi garantirà un piatto saporito che conquisterà il palato di chiunque lo assaggi.

Consigli

Utilizzate un tegame alto adatto alla friggitrice ad aria e uno paraschizzi ( anche se nella mia friggitrice non è schizzato nulla ).

Potete aggiungere anche 2 patate a tocchetti e utilizzare lo spezzatino come secondo piatto.