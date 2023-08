Spiedini di gamberi in friggitrice ad aria, il mare in tavola con un ingrediente segreto

Ecco una deliziosa ricetta di mare per l’estate, gli spiedini di gamberi in friggitrice ad aria. Facilissimi da preparare, molto saporiti e anche leggeri.

Possono diventare un antipasto, un secondo piatto o anche un unico piatto leggero se accompagnati da insalate o verdure. Infine, una ricetta da far assaggiare agli amici per una festa o una serata in compagnia.

- Advertisement -

Da associare ad un buon vino bianco oppure a birra e, ancora, a cocktail e analcolici a base di frutta. Per l’impiattamento finale, consigliatissime foglie larghe di insalate, spicchi di limone, salse di accompagnamento.

La cucina è arte

- Advertisement -

Ingredienti per realizzare 4 spiedini di gamberi

20 gamberi

1 peperone rosso

Sale e pepe

Pangrattato q.b

prezzemolo fresco

menta fresca ( ingrediente speciale )

1 aglio

Scorza di limone da grattugiare

Olio evo

4 spiedi di legno

Salse di accompagnamento, consigliate allo yogurt o con pomodoro

Procedimento

Pulizia dei gamberi: togliete la testa, il carapace e l’intestino, lasciate solo la coda.

Impanatura: utilizzate pangrattato, prezzemolo tritato, sale, pepe, aglio tritato, scorza di limone e menta fresca.

Preparazione degli spiedini: infilate i gamberi appena preparati negli spiedi, alternandoli con pezzettini di peperone, spruzzateli o spennellateli con l’olio evo. A questo punto dovete passare gli spiedini di gamberi nella panatura.

*se utilizzate un peperone crudo, dopo la cottura resterà molto croccante, se invece lo desiderate più morbido passate le strisce di peperone per 8 minuti a 200 gradi in friggitrice ad aria prima di utilizzarli per gli spiedini.*

Cottura in friggitrice ad aria

Preriscaldate la friggitrice ad aria a 180 gradi per due minuti, inserite gli spiedini direttamente sulla griglia e cuocete a 200 gradi per 8 minuti circa, girateli a metà cottura e date un puff di olio spray.

I minuti potrebbero cambiare a seconda del modello di friggitrice ad aria che utilizzate.

Consigli

SEGUITE I NOSTRI CANALI

Non dimenticate di seguire il nostro gruppo Facebook FRIGGITRICE AD ARIA RICETTE dove troverete migliaia di ricette in friggitrice ad aria tutte collaudate.

E se invece volete ricevere le ricette Gratis direttamente su whattsapp iscrivetevi al nostro canale QUI. Il nostro GRUPPO TELEGRAM – Il nostro CANALE INSTAGRAM

Durante la cottura, preparate il piatto da servizio, non dimenticate gli spicchi di limone sempre richiesti con le fritture di pesce.

Gli spiedini di gamberi risulteranno vivaci, leggeri e molto invitanti, il sapore croccante fuori e morbido dentro. In un aperitivo li potete accompagnare con olive, patatine fritte e mini spritz.

Accompagnateli con una salsa allo yogurt oppure una salsa al pomodoro. Qui trovate altre tre salse speciali di accompagnamento tra le quali la salsa alla menta.