Spiedini di gamberoni in friggitrice ad aria, con un trucco

Oggi ti propongo un piatto di pesce delizioso e croccante, gli spiedini di gamberoni in friggitrice ad aria sono la scelta migliore da fare. In questa ricetta, ti mostrerò come preparare questi deliziosi spiedini utilizzando alcuni trucchi per ottenere una croccantezza perfetta. Siete pronti a deliziare questo secondo piatto facile e veloce? Segui attentamente i passaggi. Prova anche gli spiedini di tofu in friggitrice ad aria.

la cucina è arte

- Advertisement -

Ingredienti spiedini di gamberoni in friggitrice ad aria per 4 persone

20 gamberoni freschi o decongelati

1/2 peperone rosso

1 spicchio di aglio tritato

Prezzemolo fresco tritato

200 g di pangrattato

semola q.b

Sale e pepe q.b.

Scorza grattugiata di 1 limone

Succo di 1 limone

Olio extravergine d’oliva

Erba cipollina fresca ( facoltativo )

Procedimento

Inizia sbucciando i gamberoni, lasciando solo la coda. Assicurati di rimuovere anche il filo nero sulla parte superiore della coda. Una volta puliti, metti i gamberoni da parte e prepara il condimento.

In una ciotola capiente, unisci l’aglio tritato, il prezzemolo fresco, il pangrattato, la scorza grattugiata di limone, il succo di limone, sale e pepe a piacere e un olio extravergine d’oliva. Mescola bene gli ingredienti fino a ottenere un composto omogeneo e umido. Aggiungi anche un po’ di erba cipollina ma puoi anche non utilizzarla.

- Advertisement -

Immergi i gamberoni completamente nel condimento preparato, assicurandoti che siano ben ricoperti. Dopodiché, infilzali su degli spiedini, alternandoli con pezzetti di peperone rosso per un tocco di colore.

Cottura

Preriscalda la friggitrice ad aria a 200°C per 2 miniti. Posiziona gli spiedini all’interno della friggitrice ad aria e cuocili per circa 12 minuti, girandoli a metà cottura per garantire una doratura uniforme su entrambi i lati. Un trucco sta nel dare un puff di olio all’inizio e a metà cottura.

- Advertisement -

Consigli

Assicurati di pulire accuratamente i gamberoni prima di usarli nella ricetta per garantire una migliore presentazione e sapore.

Se preferisci un sapore più intenso, puoi aggiungere spezie come paprika o peperoncino al condimento dei gamberoni.

Servi gli spiedini con una maionese aromatizzata al limone.