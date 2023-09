Starfield supera i dieci milioni di utenti in sole due settimane

Bethesda che a settembre ha lanciato Starfield, con un’anteprima resa disponibile il 1 settembre, ha commentato il lancio del gioco nel primo mese.

Dal 6 settembre, quindi dopo solo due settimane, il videogioco con cento mondi da esplorare ha raggiunto e superato ben dieci milioni di giocatori. Il team di Microsoft sottolinea che si tratta del più grande lancio nella storia di Bethesda.

Starfield era un videogioco attesissimo, all’interno dei cataloghi PC e Xbox Game. Secondo i dati di GSD è il quinto miglior lancio del 2023 in Europa, con il picco su Stea di 300.000 giocatori.

Trama del gioco

La trama ci catapulta nel 2330, fuori dal nostro sistema solare, dove due fazioni, le Colonie Unite e la Freestar Collective, si sfideranno in una guerra civile che porterà all’espansione attraverso la galassia. Dall’Alfa Centauri al nostro sistema solare, niente sarà come prima!

Questo gioco è stato annunciato con grande entusiasmo nel 2018, ma finalmente si è mostrato nel 2021. Todd Howard, il genio dietro Skyrim, lo ha definito “Skyrim nello spazio”, promettendo un’esperienza straordinaria. Preparatevi a solcare le stelle!

Bethesda Softworks è un’azienda statunitense fondata nel 1985 da Christopher Weawer, sviluppatore laureato presso l’istituto di tecnologia del Massachusetts, ha anche studiato in Giappone e in un’altra università. Dagli anni Ottanta fino al duemilaventi ha realizzato tante cose, i giochi per cui è diventata famosa sono The Elder Scrolls e Fallout.

Tokyo Game Show

E ora, qualche notizia dal Tokyo Game Show 2023! L’evento giapponese dedicato ai videogiochi si terrà al Makuhari Messe di Chiba dal 21 al 24 settembre. Saranno rivelati nuovi giochi e dettagli su titoli noti attraverso conferenze. Partecipano publisher come Microsoft, SEGA, Atlus, Level-5, Capcom, Koei-Tecmo e Square Enix. Sony sarà presente fisicamente ma non terrà showcase digitale. Square Enix ha trasmissioni live per giochi specifici, tra cui Final Fantasy VII Rebirth il 23 settembre alle 06:00 ora italiana.