Stasera in tv, film e programmi del 2 Gennaio 2020

I programmi di Stasera in tv del 2 Gennaio sono all’insegna del divertimento ma soprattutto dell’intrattenimento per famiglie: su Rai Uno un classico di questo periodo Mary Poppins che come sempre conquisterà grandi e piccini, mentre su Canale 5 la conduzione di Michelle Hunziker e Jay Ax sarà protagonista in Al Together Now dove la musica, il ballo e tanto coinvolgimento terranno il pubblico impegnato fino a tarda sera. Infine Italia 1 ha scelto di iniziare il 2020 con una programmazione tutta dedicata al vintage cinematografico anni’80: dopo Il segreto del mio successo andranno in onda Top Gun e Ufficiale e Gentiluomo.

Stasera in tv film e programmazione 2 Gennaio 2020

Di seguito la programmazione completa delle principali reti televisive.

RAI UNO Stasera in tv

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Mary Poppins

00:00 – Una stella per il ballo

01:15 – TG1 NOTTE

01:40 – Dio c’è

01:45 – Che tempo fa

Rai 2 Stasera in tv

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Australia

00:15 – Italian Indepentent Productions Srl presenta Le Stelle di Capri, Hollywood 2019

01:15 – Nati stanchi

Rai 3 Stasera in tv

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Vita di Pi

23:30 – TG Regione

23:35 – TG3

23:40 – Meteo 3

23:50 – Tutta Salute – Speciale cibo e benessere

00:45 – Cultura Memex – Magazzino 26 – p. 2

Canale 5 Stasera in tv

20:40 – Striscia la Notizia – La Voce Della Resilienza

21:20 – All Together Now

00:30 – TG5 – Notte

01:04 – Meteo.IT

01:05 – SUPERCINEMA

Rete 4 Stasera in tv

20:30 – Stasera Italia

21:27 – Il Ragazzo di Camapagna

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

Italia 1 Stasera in tv

19:26 – IL Segreto del mio Successo – 1 PARTE

20:10 – TGCOM

20:13 – METEO.IT

20:16 – Il segreto del mio successo – 2 PARTE

21:35 – TOP GUN – 1 PARTE

23:48 – Ufficiale e Gentiluomo – 1 PARTE

La 7 Stasera in Tv

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Il ponte sul fiume Kwai

00:20 – Il Commissario Cordier

00:40 – Otto e Mezzo

03:00 – OMNIBUS

TV 8 Stasera in tv

20:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Cagliari

21:30 – Un Natale da Cenerentola

23:10 – Un Natale da favola

00:50 – Un principe per Natale

02:30 – Finché morte non ci separi Ep. 3

Canale 9 Stasera in tv

20:30 – Deal With It – Stai al gioco 1′ Stagione Ep.14

21:25 – Ci vediamo domani

23:30 – Michelangelo – Vita di un genio

00:50 – Airport Security Spagna 1′ Stagione Ep.6

01:20 – Airport Security Spagna 1′ Stagione Ep.7

01:45 – Airport Security Spagna 1′ Stagione Ep.9