Stasera in tv, film e programmi del 4 Gennaio 2020

Sabato 4 Gennaio il palinsesto di Stasera in tv presenta show d'intrattenimento e film per la famiglia, per una serata piacevole e rilassante

Sabato 4 Gennaio la programmazione di Stasera in tv si articola tra show d’intrattenimento e film per la famiglia. Rai 1 manda in onda dopo i I soliti Ignoti, Meraviglie- La Penisola dei tesori mentre su Canale 5 prosegue il racconto di Albano nel docu-film 55 Passi nel Sole. Anche sulle altri reti possiamo trovare film d’azione ma anche serie televisive molto popolari. Il sabato sera televisivo si articola con un palinsesto perfetto per l’ultimo weekend prima della fine delle vacanze, in attesa dell’arrivo dell’Epifania i bambini potranno guardare Ritorno al Futuro in onda su Italia 1.

Stasera in tv film e programmazione 4 Gennaio 2020

Di seguito la programmazione completa delle principali reti televisive.

RAI UNO Stasera in tv

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Meraviglie – La Penisola dei tesori

23:50 – IO e TE – Di Notte

00:55 – TG1 NOTTE

01:05 – Che tempo fa

01:11 – IO e TE – Di Notte

Rai 2 Stasera in tv

19:40 – N.C.I.S. Los Angeles Guerriero di pace

20:30 – TG2 20.30

21:05 – F.B.I. – Un caso personale – A casa con Stacy

22:35 – Instinct Caccia all’uomo

Rai 3 Stasera in tv

20:20 – Le parole dell’anno

21:20 – Io Scrivo

23:15 – TG Regione

23:20 – TG3 Mondo

23:45 – Meteo 3

23:50 – Film-Slam-Tutto per una ragazza Prima visione Tv

01:30 – TG3 Agenda del Mondo

Canale 5 Stasera in tv

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:20 – 55 Passi nel sole

00:55 – TG5 – NOTTE

01:29 – METEO.IT

01:30 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

Rete 4 Stasera in tv

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:25 – QUARTO GRADO PRESENTA : THE LANDLORD – L’OSSESSIONE

21:27 – THE LANDLORD – L’OSSESSIONE – 1 PARTE – 1aTV

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

23:23 – QUARTO GRADO presenta : THE LANDLORD – L’OSSESSIONE

23:27 – Un giorno come tanti

Italia 1 Stasera in tv



21:41 – Ritorno al futuro II – 1 PARTE

22:56 – TGCOM

22:59 – METEO.IT

23:50 – Ritorno al futuro PARTE III

La 7 Stasera in tv

20:00 – TG LA7

20:35 – Uozzap

21:15 – Assassinio sul palcoscenico

23:00 – Assassinio al galoppatoio

00:35 – TG LA7 Notte

00:45 – Uozzap

TV 8 Stasera in tv

20:15 – I diari della montagna – Ep. 4 – Prima TV

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Harry e Meghan – La nuova famiglia Prima TV

23:30 – Harry & Meghan – An African Journey Prima TV

01:00 – Un principe per Natale

02:45 – Finché morte non ci separi – Ep. 5 –

03:45 – Coppie che uccidono – Ep. 1 –

Canale 9 Stasera in tv

20:00 – I migliori fratelli di Crozza 5′ Stagione Ep.2

21:25 – Uno sguardo dal cielo

23:30 – Leonardo – Il genio che immaginò il futuro

00:50 – Airport Security Spagna 2′ Stagione Ep.15

01:20 – Airport Security Spagna 2′ Stagione Ep.16

01:45 – Airport Security Spagna 1′ Stagione Ep.1