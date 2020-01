Stasera in tv, film e programmi del 5 Gennaio 2020

I programmi di Stasera in tv del 5 Gennaio 2020 sono tutti dedicati alla vigilia dell’Epifania, festività che segna la fine delle vacanza invernali e annuncia il ritorno alla quotidianità soprattutto a tutti i bambini pronti a tornare a scuola.

Nel frattempo i più piccoli attendono giochi e calza piena di dolciumi davanti alla tv a vedere La Bella e la Bestia in onda su Rai 1, mentre su Rai 2 va in onda un film più recente Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali. Canale 5 manda in onda una pellicola più comica La Banda dei Babbi Natale. Una vigilia della Befana divertente e dedicata all’intrattenimento famigliare.

Stasera in tv film e programmazione 5 Gennaio 2020

Di seguito la programmazione completa delle principali reti televisive.

RAI UNO Stasera in tv

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – La Bella e la Bestia

23:04 – TG1 60 Secondi

23:05 – Piersanti Mattarella. 6 gennaio 1980

00:00 – TG1 NOTTE

00:20 – Che tempo fa

Rai 2 Stasera in tv

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali

23:15 – La Domenica Sportiva Speciale

00:15 – Garm Wars: L’ultimo druido

01:45 – Protestantesimo

Rai 3 Stasera in tv

20:00 – Blob

20:20 – Che ci faccio qui La famiglia

21:05 – I miserabili Assoluta

23:25 – TG Regione

Canale 5 Stasera in tv

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:21 – LA Banda dei Babbi Natale

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

Rete 4 Stasera in tv

19:55 – TEMPESTA D’AMORE – 12 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:25 – I LEGNANESI – SEM NASU’ PAR PATI’

00:04 – Spaghetti a Mezzanotte

Italia 1 Stasera in tv

19:26 – C.S.I. MIAMI – FUMO NERO

20:25 – C.S.I. MIAMI – PRESUNTO COLPEVOLE

21:20 – NOW YOU SEE ME – I MAGHI DEL CRIMINE

22:49 – TGCOM

La 7 Stasera in Tv

20:00 – TG LA7

21:15 – TUT – Il destino di un Faraone

23:40 – Brutti, sporchi e cattivi

00:50 – TG LA7

02:00 – Uozzap

TV 8 Stasera in tv

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Monaco –

21:30 – Un amore a distanza Prima TV

23:15 – MasterChef Italia – Ep. 21 –

00:30 – MasterChef Italia – Ep. 22 –

01:45 – Quando il cuore va in vacanza

Canale 9 Stasera in tv

20:30 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.2

21:25 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV 1′ Stagione Ep.46

22:10 – Deal With It – Stai al gioco 1′ Stagione Ep.1

23:30 – La leggenda degli uomini straordinari

00:50 – Airport Security Spagna 1′ Stagione Ep.3

01:20 – Airport Security Spagna 1′ Stagione Ep.4