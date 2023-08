Stefano de Martino e Emma Marrone pranzo fra ex: esplode il gossip!

Stefano de Martino e Emma Marrone di nuovo insieme? Ufficialmente i due oggi sono solo buoni amici, il passato è stato superato da entrambi tanto che la cantante è molto vicina a anche a Belen Rodriguez. I due ex allievi d‘Amici sono stati insieme per un lungo periodo anche dopo l’esperienza nel talent, poi l’incontro del ballerino con Belen ha cambiato il loro destino.

Emma ha scoperto del tradimento in diretta tv. Lei era coach ad Amici e lui tra i ballerini professionisti, mentre Belen partecipava come prima donna. L’incontro fu fatale e per Emma non rimase altro che fare un passo in dietro. In seguito Stefano e Emma sono riusciti a salvare la loro amicizia. Oggi che si mormora d’una crisi fra De Martino e l’argentina il fatto che l’ex ballerino appaia in pubblico con Emma assume connotati diversi, almeno per gli addetti al gossip.

Deianira Marzano, esperta di vip, ha rivelato che Emma e Stefano sarebbero usciti a pranzo insieme. La Marrone starebbe trascorrendo le vacanze a Napoli e appena giunta nel capoluogo campano avrebbe incontrato Stefano. I rumors sostengono che la cantante lo sarebbe andato a trovare a casa, e i due avrebbero pranzato insieme. Da rilevare che per il momento non si sono prove ufficiali in merito.

Belen e Stefano è davvero finita?

Rumors e indizi social portano a pensare che tra Stefano de Martino e Belen sia veramente finita. Il conduttore di Bar Stella si sarebbe mostrato sui social senza l’anello nuziale e questo ha dato via a ulteriori pettegolezzi.

Inoltre ad inizio estate l’argentina è stata paparazzata in atteggiamenti intimi come un noto imprenditore, le foto pubblicate su alcuni organi di stampa mostrano la showgirl molto vicina all’uomo. Qual è la verità? Tra Belen e Stefano è veramente finita?