Stefano de Martino: “Luna Marì ha già un padre: lei mi chiama…”

Da qualche settimana Stefano de Martino è tornato alla conduzione di Bar Stella, un programma a cui tiene particolarmente che gli ricorda la sua infanzia e che è giunto alla sua terza stagione. Il format va in onda in seconda serata, ma ottiene dati d’ascolto davvero inaspettati.

Intervistato dal magazine Oggi l’ex allievo d’Amici, oggi 33enne, si è realizzato professionalmente. Ha trovato il suo spazio in tv, ed ha ottenuto un rilevante successo anche al teatro. L’ex ballerino ha parlato anche della sua vita privata, e del rapporto ritrovato con Belen Rodriguez. Inoltre ha un’intesa speciale con Santiago che oggi ha 10 anni e riempe la sua vita e quella della showgirl argentina.

Prima di tornare insieme a Stefano, Belen ha avuto una figlia d’Antonino Spinalnbese, la relazione è finita quando la piccola aveva solo qualche mese. In quel periodo la showgirl si è riavvicinata a De Martino e oggi sono una splendida famiglia allargata. Stefano ci tiene a sottolineare di non voler far da padre a Luna, la piccola sa chi è il genitore: “Luna un padre ce l’ha, non ho mai pensato di sostituirlo, lei mi chiama Tèté”. Ha poi spiegato: “Per lei sono uno zio, uno di famiglia. Mi chiama Tété, ancora non riesce a dire Stefano. Luna un padre ce l’ha, non ho mai pensato di sostituirlo”.

Stefano de Martino: “Capisco chi dorme in camere separate”

Invidiato da moltissimi uomini Stefano de Martino ha rivelato alcuni aspetti della quotidianità vissuta con una donna bellissima come Belen. L’ex ballerino ha confidato che ha delle abitudini diverse dalla showgirl soprattutto la notte, capisce le coppie che hanno stanze separate:

“Io crollo e lei guarda le serie tv fino a tardi, mi tocca dormire con la televisione accesa. Io li capisco, quelli che hanno due camere da letto separate”. Infine De Martino ha dichiarato d’aver acquistato la terza coppia di fedi: “Questa è la terza che compro, sempre col nome di Belen inciso. Come fossero tre matrimoni diversi”. Non ce ne sarà una quarta: “Questa è l’ultima. Giuro”.