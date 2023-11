Stefano Tacconi, ritorno in tv: ecco come sta oggi

Stefano Tacconi è stato ospite della puntata domenicale di Verissimo. L’ex portiere della Juventus ha rilasciato la sua prima intervista dopo l’aneurisma celebrale che lo ha colpito il 22 aprile 2022. Lo sportivo. sostenuto dalla sua famiglia, è stato ricoverato a lungo e affrontato una lunga degenza fatta di cure e anche di fisioterapia.

Oggi Stefano Tacconi racconta come ha vissuto la brutta esperienza e come è cambiata la sua vita: “Me la sono vista brutta. Pensavo di essere immortale e invece dietro l’angolo c’era qualcosa di inaspettato. È capitato a me e fortunatamente c’era mio figlio Andrea in macchina con me”. Il calciatore ha poi raccontato d’aver percepito dei malesseri qualche giorno prima dell’aneurisma, ma ha dato ai sintomi poca importanza:

“Da due, tre giorni ero stanco morto, avevo guidato per tremila chilometri, sentivo che qualcosa non andava. Avevo mal di testa, ero stanco. Ho preso le solite pastiglie per il mal di testa, ma non pensavo fosse una cosa del genere”. Tacconi è dispiaciuto d’aver perso alcuni eventi che hanno coinvolto la sua famiglia, ma è molto felice d’essere ancora vivo.

Stefano Tacconi: “Mia moglie e i miei figli sono stati importanti“

Stefano Tacconi ha confessato che dopo l’operazione ha dovuto affrontare la riabilitazione. Un impegno non da poco anche se è sempre stato uno sportivo. L’ex portiere non manca di ringraziare la moglie e i figli che sono state sempre presenti e gli hanno dato la forza di riprendersi:

“La cosa più complicata è stata la riabilitazione, molto dura. Nonostante sia stato un atleta, non entravo in palestra da 25 anni: ho dovuto ricominciare tutto da capo, a camminare e a parlare. Mia moglie e i miei figli sono stati importanti.” Tacconi non nega d’aver paura di poter stare male di nuovo: “Mi dicono che devo stare attento perché può tornare l’emorragia, ed è quello che mi fa un po’ più paura, perché io non sto mai fermo.”