Straccetti di vitello in friggitrice ad aria. Prova queste 2 versioni sono buonissime

Gli straccetti di vitello in friggitrice ad aria sono un piatto molto apprezzato, saporito e veloce da preparare sia in friggitrice che in padella. Questa versione è una delle tante ma ce ne sono moltissime e, nei consigli, troverete anche la versione con rughetta e mais.

Ringraziamo Barbara Sodano per averci fatto scoprire questa ricetta che potrete realizzare con la nostra fidatissima friggitrice ad aria.

Gli straccetti di vitello sono un ottimo taglio di carne da utilizzare per preparare un gustoso secondo piatto. Per ottenere gli straccetti, si utilizzano le parti più tenere della coscia del vitello, come ad esempio il cuore della coscia. Per prepararli si consiglia di tagliare la carne a strisce sottili e poi di farla cuocere. Se invece utilizzate la padella, aggiungete olio extravergine di oliva, aglio e rosmarino. In alternativa, potete marinare la carne per qualche ora con vino bianco, aglio e rosmarino prima di cuocerla. La carne si può accompagnare con contorni di verdure, patate o riso.

La versione di Barbara Ingredienti straccetti in friggitrice ad aria

500 g di straccetti di vitello

10 pomodorini pachino

rucola q.b

sale pepe olio evo

parmigiano a scaglie

Procedimento

Prendete gli straccetti di vitellone e tagliateli a strisce larghe circa 2 cm. Lavate i pomodori pachino e la rucola. Inserite il tutto in un tegame adatto alla friggitrice ad aria aggiustate di sale, pepe e olio evo.

Cottura

Cuocete gli straccetti di vitellone in friggitrice ad aria a 180°C per circa 10 minuti, mescolate una sola volta. Servite subito il piatto caldo e fumante ed aggiungete solo a questo punto le scaglie di formaggio.

La nostra versione: Ingredienti straccetti di vitello in friggitrice ad aria

500 g di straccetti di vitellone

1 uovo

50 g di farina 00

50 g di pangrattato

1 cucchiaino di paprika

sale q.b.

pepe q.b.

olio spray per friggitrice ad aria

Procedimento

Prendete gli straccetti di vitellone e tagliateli a strisce larghe circa 2 cm. In una ciotola sbattete l’uovo con un pizzico di sale e pepe.

Preparate un piatto con la farina e uno con il pangrattato. Aggiungete alla farina la paprika e mescolate bene.

Passate gli straccetti di vitellone prima nella farina, poi nell’uovo sbattuto e infine nel pangrattato, premendo bene in modo che aderisca bene alla carne. Mettete infine gli straccetti nel cestello della friggitrice ad aria, precedentemente spruzzata con l’olio spray.

Cottura

Cuocete gli straccetti di vitellone in friggitrice ad aria a 180°C per circa 10-12 minuti, fino a quando saranno dorati e croccanti. Una volta cotti, servite gli straccetti caldi accompagnati da un contorno di verdure a piacere. Fate attenzione perché le tempistiche potrebbero variare in base alla potenza e manca della vostra friggitrice, anche se di poco.

Consigli

Gli straccetti di vitellone possono anche essere preparati con rucola e mais. Basterà fare tutto.il procedimento descritto sopra ma aggiungendo il mais gli ultimi due minuti di cottura. Mentre la rughetta andrà aggiunta solamente alla fine, facendola appassire nella carne ancora bollente.

Quale carne utilizzare per gli straccetti?

Per fare gli straccetti di carne si può utilizzare la carne di manzo o vitello, di maiale o di pollo. La scelta dipende dal gusto personale e dalle preferenze culinarie. La carne di manzo è generalmente più saporita e si presta bene per piatti dal gusto intenso, mentre la carne di maiale ha un sapore più delicato e può essere utilizzata anche per preparazioni leggere. La carne di pollo è molto versatile e si adatta a molte preparazioni, dalla cucina asiatica a quella mediterranea. In ogni caso, è importante scegliere una carne di qualità e di provenienza sicura.

