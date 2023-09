Su Nexo+ in streaming a ottobre

A ottobre su Nexo+ lo speciale per il World Ballet Day, una settimana dedicata al thriller, all’horror e al mondo del sovrannaturale per prepararsi alla notte di Halloween, la prima visione del documentario sull’architetto Lamont Young e la sua visione rivoluzionaria della città di Napoli, il docufilm sulla vita di Orson Welles nell’anniversario della morte, il pluripremiato “A Taxi Driver” di Jang Hoon e un tuffo nella grande arte con “Goya – Visioni di carne e sangue” e “Degas – Passione e Perfezione”

In prima visione

Dal 1° ottobre

La Napoli del futuro – Il sogno di Lamont Young

Regia di Francesco Carignani

La vita, le opere e la misteriosa morte dell’architetto inglese Lamont Young, vissuto a Napoli tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, autore di numerosi edifici spettacolari e del primo progetto di metropolitana che avrebbe trasformato Napoli in un capitale internazionale, puntando già all’epoca sullo sviluppo sostenibile e sul turismo.

Dal 4 ottobre

Il tempo che ci rimane

Regia di Elia Suleiman

Con Elia Suleiman, Saleh Bakri, Samar Qudha Tanus



Un indimenticabile ritratto della vita quotidiana degli arabi palestinesi a partire dal 1948, anno della proclamazione dello Stato di Israele, sino ai giorni nostri. Un popolo che, pur dovendo destreggiarsi tra scontri a fuoco e carri armati, in un modo o nell’altro continua a resistere.

Dal 6 ottobre

A Taxi Driver

Regia di Jang Hoon

Con Song Kang-ho, Thomas Kretschmann, Hae-jin Yoo, Jun-yeol Ryu, Park Hyuk-kwon, Gwi-hwa Choi, Daniel Joey Albright



Un tassista di Seul si trova accidentalmente coinvolto nel reportage di un giornalista tedesco che sta coprendo gli eventi della rivolta popolare del maggio 1980 nel sud del paese. Si troverà suo malgrado a essere testimone dei sanguinosi fatti che porteranno al tragico Massacro di Gwangju.

Dal 10 ottobre

Il Mago. L’incredibile vita di Orson Welles

Regia di Chuck Workman

Con Peter Bogdanovich, Orson Welles, Peter Brook, Simon Callow, Stefan Drössler, William Friedkin, Henry Jaglom, Oja Kodar, Richard Linklater, Norman Lloyd, Frank Marshall, Paul Mazursky, Christopher Welles

Dal regista Premio Oscar® Chuck Workman, la straordinaria vita di Orson Welles in un documentario ricco di interviste, estratti da film e materiali inediti. Quarto Potere, L’Orgoglio delgi Amberson, L’Infernale Quinlan sono solo alcuni dei capolavori di Welles, artista mai allineato e irriducibile creatore indipendente.

Dall’11 ottobre

Cinema romantico

L’arrivo dell’autunno porta con sé giornate che pian piano si accorciano, venti e piogge, temperature che si abbassano… e anche un po’ di malinconia stagionale. Nexo+ vi propone una selezione di storie d’amore che vi scalderanno la mente (e il cuore).



Tra le novità:

Un appuntamento per la sposa

Regia di Rama Burshtein

Con Noa Koller, Oz Zehavi

La storia di un’eroina romantica a suo modo anticonformista, alle prese con la tradizione della cultura e della religione ebraico-ortodossa. Ha un mese per realizzare il suo sogno e sposarsi. Deve solo trovare un marito.

Ricomincio da noi

Regia di Richard Loncraine

Con Imelda Staunton, Timothy Spall, Celia Imrie

Una donna da poco in pensione si lascia trascinare dall’entusiasmo della sorella che la vorrebbe vedere ballare insieme ai suoi coetanei.

Per sesso o per amore

Regia di Bertrand Blier

Con Edouard Baer, Monica Bellucci, Cécile Brams, Bernard Campan, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Depardieu, Sara Forestier, Seidy Lopez, Farida Rahouadj, Michel Vuillermoz

L’impiegato François ha visto Daniela, una prostituta, in una vetrina di Pigalle ed è disposto a tutto per averla, anche fare i conti con Charly, il suo protettore. Daniela dovrà districarsi tra un gangster innamorato, una cifra da capogiro, curiosi vicini e qualche bugia di troppo.

Novo

Regia di Jean-Pierre Limosin

Con Eduardo Noriega, Anna Mouglalis, Paz Vega

Un giovane bellissimo e desiderato dalle donne soffre di una sindrome che lo priva della memoria a breve termine. Come potrà innamorarsi vedendo ogni donna come una nuova donna, credendo che ogni volta sia la prima volta?

Marie Jo e i suoi due amori

Regia di Robert Guédiguian

Con Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan

Marie-Jo vive a Marsiglia e ama profondamente suo marito, Daniel, così come, da qualche tempo ama Marco, un pilota di rimorchiatori. La donna non può decidere tra i due, ma il marito verrà comunque a sapere quanto accade…

Le donne e il desiderio

Regia di Tomasz Wasilewski

Con Julia Kijowska, Magdalena Cielecka, Dorota Kolak, Marta Nieradkiewicz

All’inizio degli anni ’90 la Polonia vive un momento di rinascita. Quattro donne colgono l’occasione per scappare da una vita che non gli appartiene più. Agata è intrappolata in un matrimonio infelice; Renata è affascinata dalla vicina di casa Marzena, un’ex reginetta di bellezza, e infine Iza che è innamorata del padre di uno dei suoi studenti.

L’amour fou

Regia di Philippe Torreton

Con Yves Saint-Laurent, Pierre Bergé, Betty Catroux, Loulou De La Falaise, Jack Lang

“Se Coco Chanel ha liberato la donna, Yves Saint Laurent le ha dato il potere”. Pierre Bergé racconta la sua storia d’amore con Yves Saint-Laurent: 50 anni appassionati e tormentati, fatti di successi straordinari e di intime sofferenze.

L’amore secondo Isabelle

Regia di Claire Denis

Con Juliette Binoche, Xavier Beauvois, Gèrard Depardieu



Isabelle è una bellissima pittrice divorziata con una figlia di dieci anni. Aspetta che la sua vita venga riempita da un amore, quello vero.

Dal 13 ottobre

Gloria Bell

Regia di Sebastián Lelio

Con Julianne Moore, John Turturro, Caren Pistorius, Michael Cera



Remake americano dell’omonimo film del regista Premio Oscar® Sebastián Lelio. Gloria Bell è una donna divorziata di cinquant’anni con due figli ormai adulti, ma non ha nessuna intenzione di smettere di godersi la vita e di credere all’amore. Tra notti di balli sfrenati nei club di Los Angeles incontra Arnold (John Turturro).

Dal 18 ottobre

Dobbiamo parlare

Regia di Sergio Rubini

Con Fabrizio Bentivoglio, Isabella Ragonese, Maria Pia Calzone, Sergio Rubini

Vanni è uno scrittore, Linda collabora nell’ombra ai suoi romanzi. Hanno un attico in affitto in centro a Roma. Una sera Alfredo e Costanza, una coppia di amici sull’orlo di una crisi, irrompe in casa loro. Costanza ha scoperto che Alfredo ha un’amante. Parte così una lunga fila di recriminazioni che farà emergere rancori inattesi in entrambe le coppie.

Dal 19 ottobre

Sul palcoscenico

In occasione del World Ballet Day, Nexo+ omaggia con una playlist speciale le arti del palcoscenico in tutte le sue forme: dai capisaldi del balletto, come le messe in scena dal Macerata Opera Festival di Aida e La Traviata, al mondo del musical, con i docu dedicati alle vite di Ginger Rogers e Fred Astaire, dalla musica classica ai dietro le quinte dei teatri più importanti.

Tra i titoli proposti: Cattività, Brunori a teatro, Kemp – My Best Dance is Yet to Come, CineMania – I musical…

Dal 19 ottobre

Bolshoi Babylon

Regia di Nick Reed, Mark Franchetti

Con Maria Allash, Andrei Budberg, Anastasiya Meskova, Sergei Filin, Boris Akimov



Uno sguardo sincero e drammatico dietro il sipario del tempio mondiale del balletto: il teatro Bolshoi di Mosca. Scopriamo gli intrighi, la ricerca ossessiva della perfezione, le ambizioni sfrenate e le lotte politiche che coinvolgono questa compagnia di danza, tra le più famose al mondo.

Dal 19 ottobre

Il concerto

Regia di Radu Mihaileanu

Con Aleksey Guskov, Dmitriy Nazarov, Mélanie Laurent, François Berléand, Miou-Miou, Valeriy Barinov, Anna Kamenkova, Lionel Abelanski, Ramzy Bedia, Guillaume Gallienne, Jacqueline Bisset, Laurent Bateau



Andreï è un direttore d’orchestra deposto dalla politica di Brežnev. Rifiutatosi di licenziare la sua orchestra, è costretto da anni a spolverare la scrivania del nuovo direttore del Bolshoi. Il Théâtre du Châtelet ha invitato l’orchestra del Bolshoi a suonare a Parigi. Impossessatosi illecitamente dell’invito, concepisce il suo riscatto di artista.

Dal 20 ottobre

Degas – Passione e Perfezione

Regia di David Bickerstaff

Con Trevor Allan Davies



“Degas: Passione e Perfezione” ci guida nel mondo di Degas, tra ballerine, ritratti e ricerca costante. Il film rivela la sua vita e la sua ossessiva ricerca della perfezione, esplorando la relazione con l’impressionismo, la passione per la danza e i suoi problemi di vista, tutto attraverso la sperimentazione e lo studio di maestri passati e contemporanei. Un viaggio emozionante nella vita e nell’arte di Degas.

Dal 23 ottobre

Un Halloween da brivido

Per aiutarvi ad entrare nell’atmosfera cupa ed inquietante della notte più spaventosa dell’anno, arriva su Nexo+ una playlist che vi propone un tuffo nei classici dell’orrore, una selezione di thriller ad altissima tensione, gialli investigativi ed anche un pizzico di sovrannaturale.

Tra i titoli: In Fabric, My Heart Can’t TBeat Unless You Tell It To, The Void – Il vuoto, Nancy…

Dal 25 ottobre

Detective Dee e il mistero della fiamma fantasma

Regia di Tsui Hark

Con Andy Lau, Li Bingbing, Deng Chao, Tony Leung Ka-Fai, Carina Lau, Richard Ng, Teddy Robin, Liu Jinshan, Yao Lu, Jean-Michel Casanova



Nella Cina del VII° secolo una donna sarà presto incoronata Regina, mentre membri conservatori del clan reale tramano in segreto contro di lei. A complicare le cose, una maledizione che uccide gli uomini a lei più fedeli. Per risolvere il caso, la Regina chiama il famigerato Detective Dee, un dissidente che lei stessa aveva esiliato.

Dal 25 ottobre

Young Detective Dee. Il risveglio del drago marino

Regia di Hark Tsui

Con Angela Baby, Mark Chao, Chen Kun, Feng Shaofeng, Dong Hu, Bum Kim



Cina, 665 D.C., epoca della dinastia Tang. L’Impero è in pericolo: una flotta viene annientata da un misterioso mostro marino mentre una bellissima cortigiana attira le attenzioni di bande criminali. La polizia di Stato è incaricata di capire cosa sta succedendo; l’incontro con l’ambiziosa recluta Di Renje darà una svolta alle indagini.

Dal 27 ottobre

La congiura della Pietra Nera

Regia di Chao-Bin Su

Con Michelle Yeoh, Woo-sung Jung, Barbie Hsu, Xueqi Wang, Shawn Yue, Yiyan Jiang



La Pietra Nera, una setta di spietati assassini, è in lotta con le altre fazioni del mondo criminale. L’eccelsa combattente Shi Yu decide di abbandonare la congrega per avere una vita normale e assume una nuova identità. Ma il sanguinario capo della setta si mette sulle sue tracce e il passato riaffiora presto in tutta la sua ineluttabile violenza.

Dal 27 ottobre

Ip Man

Regia di Wilson Yip

Con Donnie Yen, Simon Yam, Siu-Wong Fan, Ka Tung Lam, Yu Xing, You-Nam Wong



Anni ’30, il Giappone si appresta a schiacciare la Cina. In questo clima di tensione, il nome di un maestro di arti marziali inizia a echeggia per tutto il continente: Ip Man. Quando il giogo degli invasori diventa reale e le vessazioni sui cinesi sempre più opprimenti, il maestro riscopre la famiglia e il legame con i connazionali.

Dal 27 ottobre

Ip Man 2

Regia di Wilson Yip

Con Donnie Yen, Lynn Hung, Simon Yam, Sammo Kam-Bo Hung, Xiaoming Huang, Siu-Wong Fan



1949, Ip Man fugge a Hong Kong per aprire una scuola di arti marziali per guadagnarsi da vivere e diffondere il suo stile Wing Chun. I suoi progetti vengono però intralciati dalla lobby dei maestri di arti marziali, al cui vertice c’è Hung. Quando Ip e Hung dovranno fronteggiare un pugile straniero, impareranno a rispettarsi reciprocamente.

Dal 30 ottobre

Goya – Visioni di carne e sangue

Regia di David Bickerstaff

Attraverso ampie riprese dei luoghi, le lettere rivelatrici di Goya e una mostra unica di capolavori, questo film costruisce un ritratto affascinante dell’artista e del mondo colorato che ha esplorato con un nuovo, inquietante realismo.