Sugo veloce e irresistibile, ti svelo l’ingrediente segreto che farà impazzire tutti

Se sei alla ricerca di un modo semplice e rapido per preparare un sugo delizioso che conquisterà il cuore di tutti gli amanti della buona cucina, siamo qui per svelarti il nostro segreto: l’ingrediente magico che trasformerà il tuo sugo!

Aggiungendo una piccola quantità di questo ingrediente al tuo sugo, otterrai una cremosità e un sapore irresistibile. Continua a leggere per scoprire come utilizzare questo segreto nel procedimento e assapkra un sugo veloce e delizioso che lascerà tutti senza parole.

L’ingrediente segreto per un sugo veloce buonissimo

Stiamo parlando del burro, che è da sempre considerato uno degli ingredienti più versatili e amati in cucina. La sua consistenza cremosa e il suo sapore ricco donano un tocco speciale a qualsiasi piatto. Aggiungere il burro al sugo è un trucco semplice ma efficace per ottenere una consistenza e una bontà ineguagliabili. Scopri come utilizzarlo per elevare il tuo sugo a un nuovo livello di gustosità.

Gli ingredienti per un sugo veloce e irresistibile

1 cipolla, tritata finemente

2 spicchi d’aglio, tritati

400 g di passata di pomodoro

1 cucchiaino di zucchero

Sale e pepe q.b.

2 cucchiai di burro

20 g di burro a tocchetti

Procedimento

In una pentola, fai sciogliere il burro a fuoco medio. Aggiungi la cipolla tritata e l’aglio e fai soffriggere fino a quando diventano dorati e profumati. Aggiungi la passata di pomodoro alla pentola e mescola bene. Aggiungi anche il cucchiaino di zucchero per bilanciare l’acidità del pomodoro. Regola di sale e pepe secondo il tuo gusto personale. Lascia cuocere il sugo a fuoco medio-basso per circa 10-15 minuti, mescolando di tanto in tanto. A metà cottura, aggiungi il burro a cubetti al sugo. Il burro si scioglierà dolcemente, conferendo al sugo una cremosità irresistibile e un sapore ricco. Continua a cuocere il sugo finché raggiunge la consistenza desiderata e gli aromi si sono amalgamati in modo delizioso.

Ora con questo delizioso sugo al pomodoro potrai condire i tuoi primi piatti.