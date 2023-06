Superlega: la Juve esce dal progetto

I media spagnoli scrivono dell’uscita dalla Juventus dal progetto Superlega e di una “minaccia” di esclusione dall’Europa da parte della Uefa, ma il club bianconero smentisce.

Superlega: La Juve è fuori dal progetto?

Le indiscrezioni pubblicate della stampa spagnola parlano di una lettera inviata a Barcellona e Real Madrid, nella quale il club bianconero avrebbe annunciato di voler uscire dal progetto Superlega. Appresa la notizia, la Juve ha voluto fare chiarezza con un comunicato ufficiale, in cui conferma di aver contattato i due club di voler avviare una discussione per l’eventuale uscita dal progetto. Il club bianconero smentisce poi una notizia pubblicata da alcuni media spagnoli, che fa riferimento a una “minaccia” di esclusione dall’Europa da parte della Uefa nei confronti della Juventus stessa.

Lo scambio con la Uefa

Dopo la questione Superlega, che aveva interrotto il dialogo da parte del club bianconero con la Uefa, pare che le tensioni stiano svanendo. Complice anche l’uscita di scena di Andrea Agnelli e il ruolo di mediatore svolto dalla Figc, la Juventus avrebbe ripreso il dialogo. Un riavvicinamento che non avrebbe nulla a che fare con la minaccia di esclusione dall’Europa di cui parlano i media spagnoli. Il sito web “Relevo” aveva diffuso la notizia di un riavvicinamento dei bianconeri per scongiurare sanzioni da parte della Uefa in Europa. Il club smentisce e nello stesso tempo conferma di aver contattato Barcellona e Real per un’eventuale uscita di scena dalla Superlega.