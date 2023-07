Tagliatelle con funghi in friggitrice ad aria, le abbiamo cotte da crude

Tagliatelle con funghi e besciamella in friggitrice ad aria, lungo questo nome vero? Fortunatamente la ricetta che oggi vi proponiamo è velocissima ma soprattutto facile da fare. Bisognerà utilizzare solamente pochi ingredienti e, prendendo la besciamella già fatta, ci metterete veramente un attimo, giusto il tempo di aspettare che tutto si cuocia.

Provate a servirli come sfizioso antipasto oppure come primo piatto. I vostri ospiti impazziranno e voi ci farete sicuramente un figurone. Non è la prima volta che realizziamo le tagliatelle in friggitrice ad aria, ecco l’altra nostra versione al pomodoro.

Ingredienti tagliatelle con funghi in friggitrice ad aria

500 ml di besciamella

8 nidi di tagliatelle

250 g di funghi champignon

100 g di prosciutto cotto

1 mozzarella da 125 g

Formaggio grattugiato q.b.

Prezzemolo fresco, tritato q.b.

Procedimento

Iniziate cuocendo i funghi in friggitrice ad aria, provate la nostra ricetta facilissima. Quando i funghi sono pronti, metteteli da parte.

Ora è il momento di comporre il piatto: prendete un tegame adatto alla friggitrice ad aria e disponete sul fondo unnpò di besciamella, poi i nidi di tagliatelle in un unico strato. Aggiungete sopra i funghi, la mozzarella a dadini e il prosciutto a pezzettini.

Versate la besciamella sui nidi di tagliatelle, per una migliore riuscita riscaldate la besciamella così da usarla calda. Assicuratevi che la besciamella ricopra tutto in modo uniforme.

Completate con abbondante formaggio grattugiato sulla parte superiore, coprendo bene tutta la superficie. Aggiungete nella teglia acqua fino ad arrivare a metà nidi.

Cottura

Posizionate il tegame nella friggitrice ad aria già calda e cuocete a 190°C per 25 minuti.

Una volta pronti, togliete il tegame dalla friggitrice ad aria e lasciate riposare le tagliatelle per qualche minuto prima di servirle.

Consigli

Per una versione più cremosa, mescolate i funghi nella besciamella prima di aggiungerli sui nidi di tagliatelle, poi copriteli come sopra con il formaggio grattugiato e infornate fino a ottenere una deliziosa crosticina dorata.

Potete anche aggiungere ai funghi oltre al prosciutto cotto dei piselli gia cotti.