Tampone a domicilio per covid-19, ecco come prenotarlo e come funziona

Buone nuove dal mondo della sanità, a breve infatti sarà possibile fare il test naso faringeo per scoprire la positività o meno al Covid-19 direttamente a domicilio. Questa non può che essere un’ottima notizia, oggi infatti recarsi in ospedale per sottoporsi al test potrebbe aumentare le probabilità di essere contagiati, farlo a casa invece riduce in modo notevole il rischio.

Come verrà fatto il tampone a domicilio

L’esame viene effettuato dal personale medico sanitario attrezzato con tutte le precauzioni necessarie (come ad esempio la tuta ad hoc). Onde evitare rischi di contagio è previsto che l’infermiere non potrà in nessun caso entrare nell’abitazione del richiedente, il professionista infatti effettuerà il test davanti alla porta di casa. Poco prima dell’arrivo del professionista questo è tenuto a contattare il richiedente per ricordare di farsi trovare munito di mascherina e di codice fiscale davanti alla porta di casa. Una volta effettuato il tampone occorre attendere dalle 24 alle 48 ore per conoscere i risultati che saranno inoltrati via mail o tramite telefono.

Come richiedere il tampone a domicilio per il Covid-19

Se si ha intenzione di prenotare il tampone a domicilio occorre semplicemente rivolgersi all’ASL di competenza con una esplicita richiesta in tal senso presentato al SISP dell’ASL. È bene sottolinearlo, se si ha intenzione di effettuare il test naso-faringeo presso il proprio domicilio, è necessario dichiararlo all’ASL come forma preferenziale, specie quando non è possibile effettuarlo recandosi direttamente al drive in (si pensi a chi non possiede un mezzo di trasporto o a chi ha seri dubbi di essere positivo al Covid-19). La struttura sanitaria fisserà all’uopo un appuntamento, i test in questione infatti possono essere effettuati solo in alcuni giorni della settimana e in una determinata fascia oraria. Il tampone, anche se effettuato presso il proprio domicilio, è assolutamente gratuito, tutti hanno diritto a conoscere il proprio stato di salute, specie in questa fase particolare.

Leggi anche: Nuovo studio italiano rivela come ridurre i ricoverati in terapia intensiva affetti da Covid