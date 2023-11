Tartufi tiramisù, i dolcetti natalizi pronti in 5 minuti

I tartufi tiramisù sono dei dolcetti deliziosi e velocissimi da realizzare. Per addolcire le festività natalizie, crea i tartufi in pochi minuti. Con la combinazione di caffè, cacao e mascarpone, questi dolcetti sono perfetti per chi cerca il tiramisù in formato tascabile.

La loro preparazione è così semplice che in soli 5 minuti potrai deliziare i tuoi ospiti con un tocco di dolcezza natalizia. Prova anche i dolcetti velocissimi.

Ingredienti per realizzare i tartufi tiramisù

200 g di biscotti savoiardi

250 g di mascarpone

2 tazze di caffè forte, raffreddato e zuccherato

4 cucchiai di cacao in polvere

Cocco rapè (opzionale, per la finitura)

Procedimento e Cottura

Riduci i biscotti savoiardi in briciole fini utilizzando un frullatore o mettendoli in un sacchetto e schiacciandoli con un mattarello. In una ciotola, mescola il mascarpone con metà del cacao in polvere fino a ottenere una consistenza uniforme, aggiungi la tazzina di caffè e continua a mescolare.

Aggiungi le briciole di biscotti savoiardi alla miscela di mascarpone e mescola bene in modo da ottenere un composto sodo. Forma piccole palline con il composto ottenuto e posizionale su un vassoio. Metti i tartufi tiramisù in frigorifero per almeno 30 minuti per farli rassodare.

Ora puoi decorarli rotolando i tartufi prima nel cacao e poi a piacere nel cocco rapè.

Consigli

Personalizza i tartufi aggiungendo una punta di liquore al caffè per un tocco extra.

Decora con chicchi di caffè o scaglie di cioccolato per un aspetto più accattivante.

Conserva i tartufi in frigorifero fino al momento di servire per garantire una consistenza soda. Sperimenta con diverse varietà di biscotti per esemoio i wafer, o caffè per creare versioni uniche dei tartufi tiramisù.