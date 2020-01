Taylor Mega e il bikini troppo piccolo. Si vede tutto?

Taylor Mega si trova da alcuni giorni alle Maldive, nel Resort You and Me Maldives, tra spiagge dorate e un mare cristallino. Sfoggia nelle sue ultime stories un bikini da urlo così piccolo che fa vedere tutto e poco lascia all’immaginazione. Fisico statuario, la Dea Nordica, stupisce i suoi follower che non perdono tempo per apprezzare la sua bellezza.

Bikini quasi invisibile

Lato B semplicemente perfetto e quel costumino leopardato color arancio é ridottissimo. Le sue immagini sexy mettono in evidenza il suo fisico, tra décolleté, glutei di marmo e scorci del paesaggio che la circonda.

Photocredit: Mega Taylor instagram stories

Stasera cena con i pesci al ristorante H20

Ecco Mega, estasiata dal ristorante completamente sott’acqua, un luogo magico nel resort. Taylor si lascia ad un commento di stupore ” Wow ragazzi, underwater restaurant, cioè vi prego, sto a cena con i pesciolini stasera”

Il ristorante é a 6 metri sotto il livello del mare, per arrivarci serve la barca poiché si trova a trecento metri di distanza dal pontile del resort. Ma come fa capire Mega ne vale la pena!