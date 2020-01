TÉ al caramello contro la tosse, la ricetta facile

La tosse non é una malattia ma un sintomo che indica un’irritazione alle vie respiratorie o infiammazione. É molto fastidiosa specialmente quella secca, che durante tutta la giornata ci assilla senza lasciarci tregua. Spesso la tosse causa anche incontinenza urinaria, cefalea, insonnia e vomito.

Tra i rimedi naturali per calmare la tosse esiste un ortaggio quasi miracoloso la “cipolla”

a cipolla è uno degli ingredienti naturali che calma la tosse grazie ai suoi principi attivi e alle sue virtuose proprietà. Ricca di antinfiammatori naturali, antiossidanti e sostante simili agli antibiotici é in grado di sconfiggere i virus e i batteri delle vie respiratorie.

La cipolla é un alimento naturale a base calorie, non ha controindicazioni come i farmaci, si può aggiungere ad altri ingredienti e ridurre la tosse, il mal di gola e decongestionare le vie respiratorie. É un buon espettorante, difatti unito al miele decongestiona la faringe, inoltre é indicato in caso di tonsillite tramite gargarismi con succo di cipolla.

Solo in caso di bruciori di stomaco o reflusso la cipolla é controindicata, si consiglia di assumerla preferibilmente cotta.

Di seguito un rimedio naturale per combattere la tosse, dal gusto gradevole e di facile realizzazione.

Té al caramello contro la tosse con la cipolla

La preparazione é semplicissima, in pochi minuti otterrete una bevanda dolce e un rimedio naturale contro la tosse. Basteranno tre ingredienti:

50 gr di zucchero,

1 litro di acqua,

2 cipolle bianche intere

In una pentola antiaderente, inserite lo zucchero e lasciatelo sciogliere fino a diventare leggermente caramellato. Aggiungete il litro di acqua a temperatura ambiente e le due cipolle intere. Lasciate sul fuoco per altri 15 minuti a bollire e filtrate. Bevete la bevanda calda.