Temptation Island 2023, Ale e Fede confronto inaspettato: è addio?

Tra le coppie maggiormente discusse dell’edizione in corso di Temptation Island ci sono Ale e Federico. La coppia ha accettato di partecipare al reality dei sentimenti per comprendere meglio cosa desiderano dal loro futuro insieme. Ale ha una visione più matura e vorrebbe un rapporto serio, mentre Fede non ha nessuna intenzione di mettere su famiglia e non può privarsi della sua libertà.

Nel villaggio dei fidanzati Ale conosce il single Lollo che che non manca di farla sentire importante. I due si avvicinano a tal punto che oltre a varie coccole e abbracci si scambiano anche un bacio appassionato in riva al mare al chiaro di luna. Le immagini destabilizzano Fede che è convinto che la fidanzata dipende da lui. Intanto anche lui si avvicina ad una tentatrice e Ale chiede il falò di confronto anticipato, ma il fidanzato non si presenta.

La situazione fra i due precipita e ognuno intraprende una strada propria. Nell’ultima puntata Fede si rende conto di quanto Ale sia presa dal single Lollo. Ora il falò di confronto è inevitabile: i due lasceranno il reality dei sentimenti da soli o decideranno di dare una seconda opportunità alla loro relazione? Sul tronco della verità davanti a Filippo Bisciglia Ale e Fede hanno affrontato i limiti della loro relazione: ecco cos’è successo.

Temptation Island, Ale e Fede dopo il falò di confronto: è addio?

Incredulo davanti alle immagini che ritraggono Ale con Lollo, Fede è senza parole. Il giovane non pensava che la fidanzata potesse arrivare a tanto. Nonostante tutto a chiedere il falò di confronto è ancora una volta Alessia che si aspetta che il fidanzato le dica una volta per tutte che non l’ama.

Dopo aver sentito che è rimasto con lei solo per farla felice Ale capisce che l’addio è l’unica soluzione. Prima d’andare al falò Fede saluta Carmen e Ale va ad abbracciare il single Lollo che la incoraggia a battersi per se stessa. I due sono usciti dal Temptation Island divisi: Ale ha deciso di dare spazio a se stessa, è certa di meritare di più. Cos’è successo ad un mese dalla fine del reality?