Temptation Island 2023, ascolti record: una coppia in crisi

Il ritorno di Temptation Island, dopo un anno di pausa, segna ascolti record. Il reality dei sentimenti coinvolge e appassiona i telespettatori che si rispecchiano nelle storie delle coppie scelte. I fidanzati scelti mettono a dura prova il loro amore, certi di superare le tentazioni. Filippo Bisciglia per la nona volta conduce il reality e il suo “pensi che ho un video per te” è già un must: trend in rete.

Anche per quest’edizione le coppie scelte, che hanno scritto alla redazione di Temptation Island vivono un amore “tossico” e sono disposti a vedere atteggiamenti inaspettati del partner per capire se i loro sentimenti sono sinceri. Prima puntata decisamente emozionante e non priva di colpi di scena. Dai primi giorni i fidanzati, divisi in due villaggi diversi, hanno mostrato il loro lato oscuro, aiutati anche dai bellissimi tentatori e tentatrici.

E se Ale e Federico sono già ad una svolta della loro storia, un’altra coppia è pronta per il falò di confronto. Ale ha ascoltato le parole del fidanzato nei suoi confronti, parole offensive che rivelano il suo non amore. Inoltre ha aggiunto che il sesso con lei è noioso. La giovane è scoppiata in lacrime ma il tentatore Lollo è accorso a consolarla. Tra i due è scattata un’immediata affinità che è stata mostrata a Fede: il fidanzato non ha avuto nessuna reazione anzi è convinto che Ale voglia solo ingelosirlo.

Temptation Island, Manu e Isabella ad un passo dall’addio

I primi giorni nel villaggio dei fidanzati sono stati importanti anche per Manu che ha sfogato tutto il suo disagio nei confronti d’Isabella. Il tranviere milanese è convinto di non essere abbastanza per la fidanzata, e subisce moltissime critiche da lei che non lo fa sentire all’altezza. Manu ha poi descritto Isabella come una “classista” interessata ai soldi e al contesto sociale.

Le parole di Manu hanno offeso Isabella che è convinta che il fidanzato non ha capito lo scopo della loro presenza a Temptation, per questo ha chiesto un immediato falò di confronto che comporta l’eliminazione della coppia dal reality. Come finirà? I tantissimi fan potranno scoprilo la prossima settimana.