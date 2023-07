Temptation Island 2023, chi sono Francesca e Manuel, età, storia e addio

Francesca e Manuel sono una delle coppie che hanno partecipato all’ultima edizione di Temptation Island. I due hanno fatto molto parlare di loro, non tanto per quello che è successo durante il loro viaggio nei sentimenti, ma per le dichiarazioni inopportune che Manuel ha fatto sulla sua fidanzata.

I due sono stati insieme per più di due anni, ma la storia ha avuto alti e bassi. Manuel ha lasciato Francesca per ben 5 volte ma è sempre tornato da lei. Durante il reality Francesca scopre d’essere stata tradita in più occasioni e si rende conto di non essere abbastanza amata. Per il fidanzato è solo un porto sicuro visto che a 30 anni e teme di rimanere solo. Francesca capisce che oltre a Manuel c’è un mondo e il single Alberto le riserva una serie d’attenzioni che le ridanno sicurezza.

I due arrivano ad un bivio e Francesca chiede il falò di confronto anticipato. La fidanzata si mostra determinata e agguerrita e metto l’ormai ex davanti alla verità. Dopo uno scambi di battute abbastanza vivace Francesca decide di lasciare Temptation Island da sola. Ora vuole pensare a se stessa. I due, dopo un mese dalla fine del reality, si saranno visti di nuovo?

Chi sono Francesca e Manuel?

Nome Coppia: Francesca e Manuel

Cognome: Francesca Sorrentino e Manuel Maura

Data di nascita: Francesca 2000, Manuel 1993

Età: Francesca 23 anni, Manuel 30 anni

Segno zodiacale: non disponibile

Professione: Francesca Tecnico di riabilitazione psichiatrica e di analisi del comportamento , Manuel Rappresentante farmaceutico

, Manuel Rappresentante farmaceutico Luogo di nascita: Manuel a Roma

Tatuaggi: Manuel ha diversi tatuaggi, su entrambe le braccia ed entrambe le caviglie

Profilo Instagram ufficiale: @maurasmanuel – @_francescasorrentino

Biografia

Manuel e Francesca hanno rispettivamente 30 e 23 anni. Lei è un tecnico di riabilitazione psichiatrica e di analisi del comportamento e lui è un rappresentate farmaceutico. Hanno un modo diverso di concepire il rapporto di coppia, ma soprattutto hanno progetti di vita non comuni. E’ Francesca che decide di partecipare a Temptation Island per comprendere le reali intenzioni di Manuel. La partecipazione al reality è stata proficua per la giovane: ha compreso che il suo non era amore.

Curiosità