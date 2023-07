Temptation Island 2023, Chi sono Vittoria e Daniele: Età, Storia della coppia, perchè partecipano al reality

Vittoria e Daniele sono una delle coppie di fidanzati che hanno accettato di partecipare a Temptation Island 2023. Apparentemente molto diversi tra loro, hanno obiettivi non concordi. Lei desidera un figlio entro la fine dell’anno, mentre lui è convinto che non ci siano i presupposti per mettere su famiglia.

Partecipare al reality dei sentimenti dovrebbe aiutarli a capire meglio cosa vogliono dal loro rapporto, ma soprattutto cosa si aspettano dal futuro. I due sono entrambi di Roma e convivono da 4 anni. Lei è proprietaria di un centro estetico, mentre lui lavora come direttore in un supermercato.

E’ Daniele che chiede di partecipare al reality dei sentimenti perchè si sente pressato dalla fidanzata che desidera diventare madre al più presto, mentre lui ha già un bambino da un precedente rapporto e non sente d’avere certezze con Vittoria.

Chi sono Vittoria e Daniele?

Nome Coppia: Vittoria e Daniele

Cognome: Vittoria, Daniele

Data di nascita: Vittoria 1991, Daniele 1990

1990 Altezza: non disponibile

Età: Vittoria 32 anni, Daniele 33 anni

Segno zodiacale: non disponibile

Professione: Vittoria Direttrice di un centro estetico, Daniele Direttore di un supermercato

Luogo di nascita: Entrambi sono di Roma

Tatuaggi: Daniele ha molti tatuaggi, soprattutto sulle braccia

Proflo Instagram ufficiale: non disponibile

Storia della coppia

Daniele e Vittoria stanno insieme da 4 anni e hanno deciso d’andare a convivere sin da subito. La loro quotidianità è caratterizzata da continui litigi e questo rende lui insicuro, è convinto che non ci sono presupposti per mettere su famiglia, ma Vittoria è determinata ad avere un figlio e ha dato un ultimatum al fidanzato. Questo ha creato ancora più pressione nel rapporto.

A chiedere di partecipare al reality è lui che vuole comprendere come può evolversi la loro relazione: “Vittoria mi sta pressando da circa un anno per avere un figlio, solo che per me ora non ci sono i presupposti perché litighiamo veramente troppo.” Nel villaggio Vittoria ha definito il fidanzato rozzo e concentrato su se stesso, mentre Daniele si è avvicinato alla single Benedetta.

