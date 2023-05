Temptation Island 2023, coppie scelte: le indiscrezioni

Dopo un anno di pausa Temptation Island torna in video. La redazione di Maria de Filippi è a lavoro da settimane per definire i termini del format: dalla location alle scelta delle coppie senza tralasciare tentatori e tentatrici. Il reality dei sentimenti è sempre piaciuto, e in pochi anni è diventato un cult della tv ed è anche per questo che il pubblico lo scorso anno non ha approvato la sua sospensione.

Alcune indiscrezioni che circolano in rete rivelano che alcune coppie sono già state selezionato e sicuramente diventeranno protagoniste della nuova stagione del format. Raffaella Mennoia, storica autrice del programma, ha reso note in una nuova intervista per Uomini e Donne Magazine alcune anticipazioni del programma che vedremo. La Mennoia è felice di cominciare le riprese e ha reso noto che da circa due mesi sta lavorando sulle coppie che hanno presentato la loro candidatura.

“Sono tutte coppie in cui si nutrono sentimenti l’uno verso l’altra… ecco, c’è quasi sempre la coppia in cui sembra che ci sia chi ama di più e chi ama di meno. E quello che ama di più si chiede di solito ‘Mi amerà come lo amo io?’, ‘Mi tradirà?’” La Mennoia non ha rivelato se si tratta di coppie note, magari nate a Uomini e Donne, o persone comuni. L’autrice le considera semplicemente persone che dicono d’amarsi e che vogliono testare la stabilità dei loro sentimenti.

Raffaella Mennoia: “Non avrei problemi a partecipare”

La storica autrice della Fascino ha ribadito che seguire Temptation Island è decisamente impegnativo. Si lavora molto e si mangia in modo irregolare, occorre prestare attenzione a quello che succede nei due villaggi notte e giorno.

Raffaella ha poi ammesso che non avrebbe nessun problema a partecipare, tuttavia non da per scontato il suo comportamento: tutto potrebbe succedere. Coppie over o giovani non importa, Temptation Island mette a dura prova ogni tipo di rapporto a prescindere dall’età.

La data della messa in onda del programma è stata rivelata pochi giorni fa

Come annunciato il viaggio nei sentimenti delle nuove coppie verrà trasmesso su Canale 5 a partire dal prossimo 26 giugno.

A pochi giorni dall’annuncio, a svelare ulteriori dettagli ci ha pensato DavideMaggio.it. Stando a quanto riportato, le registrazioni di “Temptation Island 2023” cominceranno a breve.

“Possiamo anticiparvi che, al momento, l’inizio delle registrazioni è fissato per venerdì 9 giugno. Possiamo, inoltre, anticiparvi che la scelta dei fidanzati e delle fidanzate, che metteranno alla prova il loro amore, non è ancora conclusa. Le coppie, chiamate a separarsi fisicamente durante tutta la durata della trasmissione, saranno sei o forse sette. Alla conduzione di Temptation Island 2023 è confermato il veterano Filippo Bisciglia“.