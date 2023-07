Temptation Island 2023, nuovo falò tra Giuseppe e Gabriela?

C’è grande attesa da parte del pubblico per la messa in onda della puntata di Temptation Island che andrà in onda questa sera. Due coppie hanno lasciato insieme il reality dei sentimenti certi che il loro percorso si sia concluso, le altre invece sono pronte a percorrere la loro strada fino all’ultimo giorno per comprendere meglio se devono rimanere insieme o lasciare il reality separati.

Gli occhi sono sicuramente puntati su Gabriela e Giuseppe. La giovane coppia di napoletani ha un rapporto decisamente oppressivo, affetto di gelosia reciproca e d’alcuni punti di vista non sana. Inoltre la mancanza di fiducia l’uno dell’altra non permette ai due di vivere al meglio la relazione. Gabriela ha portato il fidanzato a Temptation perchè lo scorso Gennaio ha scoperto che si è iscritto ad una chat d’incontri. Da quel momento il loro rapporto è diventato sempre più precario.

Nel villaggio dei fidanzati Giuseppe si è avvicinato ad una single di Napoli e in modo indiretto l’ha invitata a vedersi subito dopo la fine del programma. Nel frattempo Gabriela è stata corteggiata da uno dei tentatori, Fouad, che ha anche baciato. Il video ha irritato Giuseppe che ha chiesto l’immediato falò di confronto. Sul tronco i due si sono confrontati in modo vivace tanto che è stato necessario l’intervento di Bisciglia. Alla fine hanno deciso di lasciare il reality separati. Ma a quanto pare ci sarà un seguito.

Gabriela e Giuseppe nuovo falò di confronto

Secondo le anticipazioni Gabriela e Giuseppe avranno modo di confrontarsi di nuovo. Entrambi in lacrime e lontani i due si parleranno di nuovo e decideranno di tornare a casa insieme. Ora hanno compreso le lacune l’uno dell’altra e sono certi del loro amore. Ma per ora queste sono solo supposizioni.

Per conoscere il reale esito della storia, nonostante sui social si mormori che c’è stato un ritorno di fiamma, occorre attendere la messa in onda della puntata di questa sera che si annuncia ricca di sorprese e tante emozioni.