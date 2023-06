Temptation Island 2023, prime rivelazioni sul cast

Il ritorno in video di Temptation Island è stato accolto dai fan con entusiasmo. Dopo la pausa dello scorso anno Filippo Bisciglia è pronto ad accogliere le coppie scelte e affrontare le varie problematiche che vivranno sull’isola dei sentimenti. Ma chi sono le coppie pronte a partire per Is Morus Relais? In più occasioni si è parlato della possibilità che i protagonisti di Uomini e Donne o d’altri reality partecipassero al format: ora arrivano alcune conferme.

Temptation Island andrà in onda da Lunedì 26 Giugno, mentre le registrazioni dovrebbero iniziare la prossima settimana. Non è ancora trapelato molto sulle coppie scelte, ma in questo ore Deianira Marzano e Amedeo Venza, esperti di gossip, hanno rivelato alcune indiscrezioni che appaiono più che fondate. Sembra che fra i tentatori ci sia un’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6. Un volto non a tutti noto che ha accettato di fare questa nuova esperienza.

- Advertisement -

Lui è Gianluca Costantino, è di Genova ed un modello e anche personal trainer. Classe 1989 è laureato in Economia e Finanza, Per un periodo ha lavorato come consulente finanziario e in seguito ha deciso di dedicarsi allo sport e alla moda. Oggi è il volto di un noto brand intimo. Gianluca è tra i migliori amici d’Alessandro Basciano ed è molto attivo sui social.

Gianluca Costantino Instagram

Temptation Island 2023, grande attesa per il reality

Rispetto all’edizioni precedenti Temptation Island 2023 non sembra subirà dei cambiamenti. Le coppie scelte testeranno il loro amore, e proveranno a superare la dura prova a cui tentatori e tentatrici li sottoporranno.

- Advertisement -

Sulle coppie scelte non si sa ancora nulla anche perchè i casting sono ancora in corso, è tuttavia certo che Filippo Bisciglia sarà ancora alla guida del reality. L’attesa sta per finire e presto i tantissimi fans del format potranno assistere ad uno dei programmi più cult degli ultimi anni.