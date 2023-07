Temptation Island 2023, una single minaccia una coppia: “Se parlo piangi”

Continua la scalata degli ascolti di Temptation Island 2023. Il reality dei sentimenti è tornato in onda dopo un anno di pausa e ha conquistato dati share rilevanti. Mancano solo due puntate alla fine del reality e il pubblico si è emozionato con i vari fidanzati che hanno scelto di sottoporsi al test. Nella puntata d’ieri Giuseppe e Gabriela hanno avuto la possibilità di confrontarsi per la seconda volta sul trono del falò.

I due nei villaggi hanno avuto contatti con alcuni single e questo li ha resi maggiormente consapevoli dei loro problemi di coppia. Dopo il secondo falò, dove Giuseppe ammette tutte le sue colpe, i due sono usciti insieme. Un momento davvero emozionante soprattutto per chi sperava in una reunion della coppia. Ora che le registrazioni del reality sono finite un single ha minacciato indirettamente i due.

“Fai la brava amo perché inizio a stancarmi e parlo io, ti faccio venire le crisi nervose, ti mando un paio di screen e piangi per giorni” queste le parole della single Roberta che sembra insinuare d’aver avuto contatti post reality con Giuseppe e che sa molto di più di quanto dovrebbe sapere. Le affermazione dell’ex tentatrice non sono palesi, ma è chiaro che si rivolgono a Gabriela, che ad oggi non ha ancora risposto all’ex single.

Giuseppe: “E’ lei la madre dei miei figli”

Dopo il primo falò di confronto Giuseppe ha capito d’aver ferito Gabriela e che le doveva delle scuse per non averle detto la verità sin da subito. Da parte sua la fidanzata ha temuto, in più occasioni, di perdere il fidanzato:

“Ho avuto paura, ho iniziato a pensare non è che gli piace quell’altra persona e io devo ricominciare da zero. Sono stata malissimo e ho capito che lo amo ancora. Non è abitudine, è amore. Ci metto una pietra sopra e vado avanti”. I due hanno deciso di buttarsi tutto alle spalle e di ricominciare da 0: riusciranno a trovare la retta via per amarsi in modo sincero?