Temptation Island 2023, Vittoria e Daniele falò di confronto inaspettato: la resa dei conti

L’ultima puntata di Temptation Island pone le ultime due coppie davanti ad un bivio. Il primo a confrontarsi con la propria fidanzata è Daniele. Il giovane romano ha visto più di un video compromettente di Vittoria con il single Edoardo, lei è uscita con il tentatore e ha trascorso qualche ora negli alloggi dei tentatori, che non hanno telecamere.

L’atteggiamento di Vittoria ha deluso Daniele che non riconosce nella fidanzata la donna con cui ha una relazione da più di 4 anni. I due hanno accettato di partecipare a Temptation Island per avere alcune risposte. Lei desiderava un figlio dal fidanzato, che ha sempre rimandato. Nel falò di confronto i due si sono trovati davanti a realtà diverse e hanno ammesso i loro comportamenti.

Vittoria ha ammesso che tutto ciò che ha fatto l’ha resa felice. Ha poi accusato Daniele di non averla amata come lei voleva. La diversità fra loro è evidente. La giovane estetista ha ammesso d’aver baciato il single Edoardo e poi ha chiesto di vedere i video. Daniele non ha nascosto la sua delusione e ora è certo che la scelta di non fare un figlio si è rivelata la più azzeccata.

Vittoria: “Ho preso tutto l’affetto che non mi hai dato tu”

Vittoria ha rivelato a Daniele di non essersi sentita amata abbastanza. I due durante il falò sono apparsi composti, ma determinati a dare una svolta alla loro relazione. Daniele e Vittoria hanno dato una nuova occasione al loro rapporto? I due hanno capito se vogliono davvero un figlio?

La coppia di romani decide di lasciare Temptation Island separata. “Sono cose che non si perdonano” ha riferito Daniele dopo aver visto la fidanzata baciare un altro. Oggi i due ex fidanzati hanno trovato una nuova dimensione sentimentale lontano l’uno dall0’altra?