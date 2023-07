Temptation Island 2023:Chi sono Ale e Federico: Età, dove vivono, storia lavoro

L’edizione in corso di Temptation Island sta per volgere al termine e le 4 coppie rimaste non possono più rimandare il falò di confronto. Tra queste anche Ale e Federico che a quanto pare sono ad un passo da dirsi addio. Ale e Federico stanno insieme da tre anni, convivono, ma la loro relazione non sembra avere basi solide. Lei fa la receptionist al porto di Trieste, città dov’è nata mentre lui è un programmatore. La loro relazione è abbastanza precaria visto che hanno obiettivi diversi.

Ale si è sempre dichiarata molto innamorata di Federico, mentre lui non le dice neanche ti amo e anche nell’intimità sono molto distaccati. E’ inoltre convinto che la fidanzata sia molto più presa di lui e non lo lascerà mai. Ale inoltre desidera sposarsi e mettere su famiglia, mentre Fede non ha nessuna intenzione di mettere radici. A chiamare Temptation è Ale che desidera fare chiarezza sul suo rapporto, vuole capire se ci sono dei margini per conciliare i progetti d’entrambi.

Storia della coppia a Temptation Island

Ale ha deciso di portare Federico a Temptation Island per comprendere meglio in che direzione volge il suo rapporto sentimentale. Una volta divisi nei due villaggi Ale e Fede prendono strade diverse. Il programmatore è convinto che la fidanzata è pazzamente innamorata di lui, certo che è pronta a fare tutto ciò che le chiede. Nel villaggio dei fidanzati Ale si avvicina al single Lollo che la corteggia in modo romantico, la porta in esterna e dopo una giornata speciale i due si baciano appassionatamente sulla spiaggia.

Un momento iconico per Ale che non si aspettava di potersi lasciare andare in questo modo. Le immagini di Ale con Lollo infastidiscono Fede che tuttavia accusa il colpo. Intanto conosce meglio una delle single, i due sembrano essere molto affini. Ale chiede il falò anticipato per chiudere definitivamente la relazione ma il fidanzato non si presenta: desidera concludere il suo percorso. A questo punto la receptionist chiede a Filippo di non far vedere più nessun filmato a Fede. Il fidanzato viene messo a conoscenza della decisione della compagna. Anche loro sono arrivati alla fine dei 21 giorni e presto dovranno confrontati al falò di confronto.

