Temptation Island anticipazioni: Mirko crolla: possibile un confronto anticipato?

Si avvia verso le battute finale l’edizione in corso di Temptation Island 2023. Il reality dei sentimenti ha conquistato dati share rilevanti che hanno allertato i vertici Mediaset. Maria de Filippi e tutto il suo staff stanno già pensando ad un’edizione invernale del reality, sempre condotta dal bravissimo Filippo Bisciglia.

Nella penultima puntata del format non mancheranno sorprese e colpi di scena. Le coppie di fidanzati che hanno accettato di partecipare al viaggio dei sentimenti si sono trovati davanti a realtà inaspettate. E se tre coppie hanno già chiesto il falò anticipato decidendo d’uscire dal reality insieme, le altre 4 sono ancora divisi nei due villaggi. Ad allertare l’attenzione sono Mirko e Perla. I due stanno insieme da 5 anni, convivono ma il loro rapporto è privo d’emozioni.

Lei si è trasferita da Caserta a Rieti ma in più occasioni ha manifestato dubbi sulla sua scelta. In queste settimane separati Mirko si è avvicinato alla single Greta e non ha nascosto il suo interesse nei suoi confronti. Le ha anche organizzato un’esterna in Spa. Lei invece è vicina ad un tentatore e questo ha infastidito Mirko. Nella puntata di questa sera i due vedranno immagini dell’altro che lasceranno il pubblico senza parole. Ci sarà un falò di confronto anticipato? Chi dei due ne farà richiesta?

Temptation Island 2023, Fede e Ale sempre più distanti

Ad essere ad un passo dal decretare la fine della loro relazione anche Fede e Ale. Lei sempre più attratta dal single Lollo che ha anche baciato si è vista rifiutare dal fidanzato il falò di confronto. Fede è vicino ad una single e desidera completare il suo viaggio nei sentimenti.

Da parte sua Ale chiede che non vengano più mostrati al fidanzato i video che la riguardano. Al centro della scena anche Francesca e Manuel e Vittoria e Daniele. Le coppie di fidanzati supereranno la prova Temptation Island?