Temptation Island, chi sono Gabriela e Giuseppe: Età, storia, percorso nel reality

Gabriela e Giuseppe hanno deciso di partecipare a Temptation Island per mettere alla prova il loro rapporto. I due si sono conosciuti molto giovani e dopo anni insieme sono arrivati ad una svolta del loro rapporto. Relazione che fino ad oggi è stata oppressiva e priva di fiducia reciproca. Lei decide di portare il fidanzato a Temptation Island perchè qualche mese fa ha scoperto che il fidanzato si è iscritto ad una chat d’incontri.

Il vissuto dei due fidanzati nei rispettivi villaggi è decisamente inaspettato. Entrambi si avvicinano a due single e questo allontana i due che sono così messi davanti ai loro limiti di coppia. Giuseppe e Gabriela stanno insieme da 7 anni e convivono a Scafati (Salerno), ma a quanto pare oggi non sono soddisfatti della loro relazione visto che apprezzano le attenzioni dei single.

L’avvicinamento tra Gabriela e il single Fouad indispone Giuseppe che chiede il falò di confronto anticipato. I due litigano vivacemente tanto che Filippo Bisciglia è costretto ad intervenire. Alla fine decidono di dirsi addio. Ma il giorno dopo Giuseppe chiede un altro falò, non riesce a pensare alla sua vita senza Gabriela. Quest’ultima accetta di rivederlo. Nel secondo falò di confronto Giuseppe confessa alla fidanzata di d’averla tradita e le chiede una seconda opportunità. Commossa la 19enne dice di si: i due lasciano Temptation insieme. Ad un mese dalla fine del reality i due sono ancora una coppia?

Chi sono Gabriela e Giuseppe?

Nome Coppia: Gabriela e Giuseppe

Cognome: Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara

Data di nascita: Gabriela 2004, Giuseppe 1999

Età: Gabriela 19 anni, Giuseppe 24 anni

Professione: Gabriela Estetista, Giuseppe lavora nell’azienda di famiglia

Luogo di nascita: Gabriela di Milano (secondo fonti social di Gabriela), Giuseppe di Scafati (Salerno)

Tatuaggi: Informazione non disponibile

Profilo Instagram ufficiale: @gabry_giuseppe – @giuseppe.gabry

Biografia

Gabriela è nata a Milano, ma è cresciuta in Campania. Ha 19 anni e lavora come estetista. Giuseppe invece è di Scafati e ha 24 anni, è impegnato nell’azienda di famiglia. Dopo la partecipazione a Temptation Island sono stati protagonisti del gossip. Secondo alcune voci autorevoli dei social i due non si sarebbero mai lasciati e avrebbero finto la crisi nel reality solo per ottenere qualche like in più.

Curiosità