Temptation Island, confronto Manuel e Francesca: i commenti social di Maura

Dopo la messa in onda della puntata di Uomini e Donne che ha visto protagonisti Manuel Maura e Francesca Sorrentino, i due ex fidanzati che hanno partecipato all’ultima edizione di Temptation Island, hanno rilasciato alcuni commenti sui rispettivi social. Francesca è apparsa in video emozionata, ma ancora determinata a non voler tornare insieme con l’ex.

Prova per lui tanta rabbia. Ha ammesso che hanno parlato molto dopo il programma e si sono anche incontrati per caso. Manuel non ha negato di pensare ancor all’ex ma sente che adesso non è il momento per lui di vivere un amore. Non è ancora pronto. Maria ha poi ricordato a Francesca che la redazione la vorrebbe sul trono anche se lei è convinta che non è ancora pronta.

Il confronto fra i due è stato vivace, ma mai sopra le righe e come da copione la Sorrentino ha ricevuto il favore del pubblico. Anche Gianni Sperti ha sostenuto la giovane riconoscendole una coerenza matura e consapevole, oltre che una palese sensibilità mentre ha puntato il dito contro Manuel. La fine della puntata ha scatenato i commenti social dei fan del programma, ma anche quelli dei diretti interessati. Manuel ha ringraziato tutti coloro che lo hanno seguito in questo percorso, ha ammesso di non avere ancora le idee chiare e quando avrà capito cosa vuole condividerà i suoi pensieri:

“Nel momento in cui arriverò ad avere chiaro al cento per cento cosa voglio veramente nella vita, e se questo sarà direzionato verso Francesca, farò di tutto per recuperare e tornare con lei. Sempre se lei ancora ci sarà. Perché credo che ciò che mi unisce a lei sia un legame introvabile.

Con questo messaggio non voglio dare false speranze o tenere Francesca legata a me. È solo per fare chiarezza sul mio pensiero, giusto o sbagliato che sia. A oggi vorrei avere chiaro tutto, ma non è così. Sicuramente me ne pentirò, perché il tempo scorre e la vita degli altri va avanti. Mentre io sono bloccato in questa situazione interiore, ma non posso snaturarmi.“

Francesca: “La cura è l’amore di tutto”

Più incisiva e chiara Francesca Sorrentino che ha colto tutti i vantaggi derivati dall’esperienza di Temptation Island. Un percorso di sofferenza che tuttavia le ha ridato fiducia in se stessa e a quanto pare anche nel vero amore:

“Alcune ferite ci mettono un po’ a rimarginarsi. La cura è l’amore di tutto ciò che io definisco casa e il tempo. Grazie infinitamente per tutto l’affetto e i complimenti che ricevo quotidianamente. Con l’augurio che io possa tornare al 100% a irradiare felicità”.