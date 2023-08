Temptation Island, Daniele de Bosis rivela: “Ho solo un grande amore”

Daniele de Bosis e Vittoria hanno accettato di partecipare a Temptation Island per testare il loro rapporto e capire se avere un figlio fosse la cosa giusta. I due romani, dopo 4 anni di relazione, hanno vissuto il loro viaggio dei sentimenti appieno e si sono avvicinati a due single. Quello che hanno visto l’uno dell’altra li ha indotti a dirsi addio.

Vittoria ha poi rivelato che Daniele le manca, ma a quanto pare il romano non ha nessuna intenzione di tornare sui suoi passi. Oggi De Bosis è felice della scelta fatta e ha capito che il rapporto che aveva con Vittoria non era sincero e trasparente. Dopo Temptation Island il profilo social di Daniele ha conquistato un numero considerevole di fans. Per questo il bodybuilder ha ritenuto opportuno rispondere ai tanti quesiti che gli sono stati posti negli ultimi tempi.

L’ex protagonista del viaggio dei sentimenti ha rivelato che oggi ha un solo grande amore, ed è il figlio di 8 anni avuto da una relazione precedete a Vittoria. Una storia importante, tanto che oggi i rapporti con la sua ex sono civile e affettuosi: “La mamma di mio figlio! La persona con cui ho condiviso 10 anni della mia vita a cui voglio un bene infinito. Siamo rimasti in buonissimi rapporti e non vi nego che spesso ci vediamo anche con il compagno che non è da meno”.

Daniele de Bosis: “E’ un bambino stupendo: lo amo“

Il romano non ha potuto che parlare in modo positivo del figlio. E’ un bambino educato e non viziato ed è molto fiero di lui. Lo ama in modo smisurato e lo considera il suo unico e grande amore:

“Ha 8 anni e ho un rapporto magnifico con lui. Più in là, se vi farà piacere metterò qualche video con lui: è un bambino educato, rispettoso e non viziato. Lo amo, c’è poco da fare”. Daniele ha anche smentito una sua partecipazione al GFVIP per il momento non sa cosa gli riserva il futuro, affronterà i cambiamenti giorno per giorno e non vuole fare programmi a lungo termine.