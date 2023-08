Temptation Island, Davide rompe il silenzio su Alessia: “Ecco cosa è successo post reality”

Davide e Alessia sono una delle coppie dell’ultima edizione di Temptation Island che ha deciso d’uscire insieme. I due entrati nel reality per testare il loro rapporto messo in crisi da un tradimento di lei, hanno deciso di darsi un’altra opportunità. A Temptation Island e poi… hanno rivelato che dopo la fine del reality si sono confrontati più volte.

Sono decisi a tornare insieme ma per il momento hanno scelto di non convivere e di fare un passo alla volta. Ma cosa è successo veramente fra i due? Davide e Alessia sono ancora una coppia? A togliere tutti i dubbi sulla presunta pausa di riflessione ci ha pensato Davide che ha risposto ad alcune domande dei fans su Instagram. Il giovane ha confermato che in questo momento non vivono più insieme e si sono dati dei tempi:

“Ho spiegato più volte che con Alessia non viviamo più insieme, ma ci sentiamo, ci vediamo spesso e cerchiamo insieme di scavarci dentro e capire cosa vogliamo per il nostro futuro. Per il bene di entrambi“. Per ora i due fidanzati hanno bisogno di comprendere meglio cosa vogliono, ma soprattutto se il loro futuro è insieme. Non si sono detti addio, ma desiderano essere cauti e non precipitare nessuna decisione.

Davide e Alessia, pausa di riflessione: “Non viviamo più insieme“

Il percorso di Davide e Alessia a Temptation Island non è stato lineare. Lui ha portato la fidanzata nel reality dopo aver scoperto un suo tradimento. Alessia si è detta innamorata di lui, ma Davide non si fidava delle sue parole. Nel reality dei sentimenti Alessia si è avvicinata ad un single e a quel punto Davide ha chiesto il falò di confronto.

Davide si è detto innamorato della fidanzata e quest’ultima ha ribadito il suo interesse a salvare la storia. I due sono usciti insieme, ma ad oggi hanno scelto di riflettore su cosa vogliono veramente. Nel frattempo continuano a frequentarsi e a ritrovare quell’intesa che da qualche anno si era sopita.