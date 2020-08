Temptation Island, due tentatrici positive al Covid 19

L'effetto Covid in Sardegna ha colpito anche due ex tentatrice di Temptation Island, le due ragazze hanno dichiarato d'essere stata contagiate su Instagram

L‘effetto Covid 19 in Sardegna post vacanze sembra aver toccato anche l’universo Temptation Island. Secondo gli ultimi accertamenti due ex tentatrici che hanno trascorso il periodo del reality sull’isola e poi qualche altro giorno di vacanza sono risultate positive al Coronavirus.

Le due ragazze sono Ilaria Gallozzi e Beatrice Damasi che a quanto pare hanno contratto la patologia proprio nel periodo di permanenza in Sardegna. Ilaria ha confessato d’essere stata superficiale e d’aver capito la gravità della situazione solo dopo aver scoperto d’essere positiva, risultato a cui, nel suo caso è seguito il ricovero. Su Instagram Ilaria ha rivelato come ha scoperto d’essere stata contagiata:

“Sembrava che tutto andasse per il meglio, poi a un certo punto viene a trovarmi un tipo invisibile e una dottoressa mi ha detto che si chiama Covid-19. Ho la polmonite e non riesco nemmeno a muovermi, ogni colpo di tosse è un pugno al petto sferrato da Tyson”.

Temptation Island come stanno le tentatrici?

Le due ex tentatrici hanno ammesso d’aver contratto il virus in Sardegna riconoscendo che l’effetto vacanze sull’isola ha portato i villeggianti ad abbassare la guardia. Se Ilaria è stata ricoverata per sintomi tipici del Covid come la polmonite, Beatrice Damasi sta meglio ed è meno sintomatica: “ I sintomi sono limitati alla febbre e alla tosse. Passerà anche questa” ha fatto sapere la giovane dal suo profilo social.