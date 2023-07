Temptation Island, è addio definitivo tra Gabriela e Giuseppe? Anticipazioni

La terza puntata di Temptation Island 2023 ha messo a dura prova le coppie di fidanzati che si stanno scontrando con delle realtà inaspettate. Tra video inattesi e rivelazioni sorprendenti non sono mancati i colpi di scena che hanno tenuto incollati al video tantissimi telespettatori. Il primo confronto è quello tra Davide e Alessia che dopo una serie d’accuse e l’esitazione iniziale della terapeuta i due hanno deciso d’uscire insieme.

Confronto vivace anche quello tra Gabriela e Giuseppe: i due giovani napoletani che negli ultimi tempi hanno avuto qualche problema di coppia. Dopo aver visto l’intesa nata tra Gabiela e il single Fouad, Giuseppe decide di chiedere il falò di confronto anticipato. I due hanno avuto un vivace scambio d’idee tanto che è stato necessario l’intervento di Filippo che ha invitato le parti a placare i toni.

- Advertisement -

Non curante della sua vicinanza alla single Roberta, Giuseppe accusa la fidanzata d’averlo tradito davanti tutta Italia. Lei ammette d’aver baciato il tentatore e di non esserne pentita: “Si, l’ho baciato e non mi pento, perchè tu sei stato il primo a tradirmi e io sono stanca di stare male. Per anni non potevo nemmeno uscire a comprare il pane’’. Gabriela decide di uscire da sola, ma a quanto pare ci sarà un seguito. Secondo alcuni rumors accreditati i due affronteranno un altro falò di confronto, riusciranno a superare i loro problemi e a tornare insieme.

Fede rifiuta il falò di confronto: Ale torna da Lollo

Anche la coppia Fede e Ale si trova ad un bivio. Lui è convinto che la fidanzata faccia tutto ciò che lui dice e continua a ripetere di non avere il coraggio di lasciarla. Lei invece si avvicina sempre di più a Lollo che bacia alla fine di una bellissima giornata trascorsa insieme. Ale si sente in colpa, ma dopo aver visto il fidanzato avvicinarsi ad una single capisce che deve dire basta.

- Advertisement -

Chiede il falò di confronto, ma lui rifiuta l’invito. Desidera conoscere meglio la tentatrice e concludere il suo percorso senza rimpianti. Da questo momento Ale si comporterà da single e chiede agli autori di non far più sapere nulla della sua vita a Fede. Anche Vittoria e Daniele sembrano essere ai ferri corti: lei continua a non avere stima di lui, mentre lo sportivo fa organizzare una cena speciale con una single.