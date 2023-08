Temptation Island, Federico sfogo social: “Sono allibito”

Federico, ex concorrente di Temptation Island, ha risposto a tutti gli haters che gli hanno puntato il dito contro. Il 32enne è uscito dal reality senza la fidanzata Alessia, che dopo aver ascoltato alcune sue dichiarazioni ha deciso di lasciarlo. E’ evidente che Federico ha dimenticato il mood televisivo del programma. Ha detto cose sulla fidanzata inappropriate che probabilmente pensava anche prima di partecipare a Temptation Island.

E se Alessia, una volta tornata a casa, ha ricevuto l’applauso del pubblico, Federico è stato sommerso d’offese e accuse che hanno indotto il giovane a fare alcune dichiarazioni per difendere la sua posizione. Federico ha ammesso d’aver fatto degli errori, ma è anche certo che parte delle cose ha detto erano note ad Alessia: “Sono onestamente allibito, soprattutto per l’immagine che è venuta fuori di me da questo programma e per la caterva di insulti” ha esordito.

“Ho fatto degli errori. Il primo è quello di aver parlato troppo liberamente, aver effettivamente detto ciò che pensavo senza filtri, in maniera a volte un po’ pesante. Aver preso Temptation come un percorso di coppia, dimenticando quasi il lato televisivo. Non penso che lei sia caduta dal pero quando le ho detto certe cose, come è sembrata”. Ha poi aggiunto: “Il secondo errore è stato, forse, quello di non aver chiuso la storia direttamente a casa, perché se i presupposti erano questi perché presentarsi. Io penso che non fossero così plateali“.

Federico “aggredito” dagli haters

Le argomentazioni di Federico non sono piaciute ai fan che hanno criticato il suo comportamento. Molti utenti lo hanno accusato d’essere immaturo e poco rispettoso, avrebbe potuto lasciare Ale prima di fare Temptation visto che più volte ha dichiarato di non amarla.

“Ma non potevi mollarla prima di entrare in tv“, ha scritto un follower. E ancora: “Con questo video hai dimostrato che sei spocchioso, ti senti figo e non lo sei”. Anche Ale ha chiesto agli utenti di non scagliarsi contro l’ex fidanzato, persona che le ha fatto male ma a cui ha voluto molto bene.