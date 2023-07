Temptation Island, Filippo Bisciglia: “ecco cosa fa Maria de Filippi dietro le quinte…”

Filippo Bisciglia si appresta a chiudere l’ennesima edizione di successo di Temptation Island. Il format tornato in video dopo un anno di pausa ha sbancato negli ascolti e ha conquistato la prima serata del lunedì. L’ex gieffino si è detto grato al pubblico che puntata dopo puntata gli ha dimostrato affetto e sostegno.

Il format avrà una sua versione invernale e la redazione di Maria de Filippi è già all’opera per mettere su uno spettacolo all’altezza di quello appena andato in onda. Per il momento non è stato deciso nulla, ma Piersilvio Berlusconi ha dato carta bianca a La Fascino. In un’intervista rilasciata a Nuovo, Bisciglia ha parlato del suo legame con Maria de Filippi.

Il conduttore è molto grato a Maria e all’opportunità che gli ha offerto. Inoltre è per lui un’esempio di professionalità. Di lei ama soprattutto il suo modo di rapportarsi con gli altri: “Io vorrei essere anche solo l’uno per cento di quello che è lei. È la numero uno perché sa ascoltare, riesce a far parlare le persone e non si mette mai in una posizione di superiorità rispetto agli altri”. Bisciglia ha poi reso noto qual è il ruolo dell’iconica conduttrice a Temptation Island.

Filippo Bisciglia: “Maria de Filippi? Vorrei avere le sue stesse genialità“

Il conduttore del reality dei sentimenti ha riferito che Maria de Filippi è fondamentale per la riuscita del programma. Ha una capacità d’ascolto durante il montaggio che pochi personaggi tv hanno: “Se dovessi scegliere tra le sue tante qualità vorrei saper ascoltare il prossimo come lei e avere la sua stessa genialità sul lavoro, soprattutto in fase di montaggio.

I non addetti ai lavori non lo immaginano, ma il montaggio è fondamentale ai fini della resa migliore di una puntata. Anche in questo Maria non ha rivali”. Le parole di Filippo rivelano stima, ma anche tanto affetto nei confronti di Maria de Filippi.