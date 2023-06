Temptation Island, Isabella e Manu spoiler finale: che succede la prossima puntata

La prima puntata di Temptation Island 2023 ha conquistato la prima serata degli ascolti. Il format si conferma un successo nonostante qualcuno lo consideri trash. Oltre a Federico e Ale che hanno interessato il pubblico per come hanno vissuto i primi giorni nei vari villaggi, i telespettatori sono concentrati soprattutto su Isabella e Manu. Lui non si sente all’altezza della fidanzata che a suo avviso ha delle pretese economiche esose.

Manu l’ha descritta come una persona snob e classista e questo ha infastidito la fidanzata che ritiene che il tramviere non ha capito il vero scopo della loro partecipazione al reality dei sentimenti. La milanese, decisamente turbata, ha chiesto a Filippo Bisciglia un immediato falò di confronto, un incontro che Isabella non può rimanere. Ma Manu ha accettato l’invito della fidanzata? Si è presentato al falò? La risposta telespettatori l’avranno la prossima puntata, ma il gossip insistente che circola in rete ha rivelato alcune anticipazioni.

Le segnalazioni sulla coppia sono molte. Alcuni sostengono che i due stanno fingendo e che nella vita d’Isabella ci sia già un’altra persona speciale. Inoltre sembra che Manu si sia presentato al confronto e i due abbiano lasciato il programma insieme: “Tutto finto, sì. Cioè lui è davvero succube e vittima, ma sono dentro per le telecamere. Sono usciti insieme”. Questa la segnalazione che circola in rete e che a quanto pare è più che attendibile.

Isabella classista ma anche infedele

Anche l’esperta di gossip Deianira Marzano è stata travolta da una serie di segnalazioni su Isabella e Manu: “Conosco molto bene la signorina Isabella, quella che sta partecipando con Manuel a Temptation Island. Beh fosse solo il problema che lei pare sia classista! Nel nostro ambiente di lavoro, che è lo stesso, si vocifera che abbia anche un ‘amico’ speciale.” Ha dichiarato un utente sul profilo della Marzano.

Un altro followers, palesemente schierato dalla parte di Manu, ha sottolineato l’atteggiamento del tutto criticabile d’Isabella: “Conosco benissimo Manuel e Isabella. Lui è davvero così, vive nel quartier Tessera (zona di Cesano Boscone) e cerca di dare tutto per lei. Lei molto altezzosa e lo tratta davvero male. Quello che dice Manuel è verissimo”. Inutile dire che la rete è tutta dalla parte dell’autista.