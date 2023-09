Temptation Island, Manuel e Francesca sono tornati insieme: le indiscrezioni

Nuove indiscrezioni coinvolgono una delle coppie maggiormente seguite dell’ultima edizione di Temptation Island. Alla fine del loro viaggio dei sentimenti si sono detti addio e hanno deciso d’intraprendere storie diverse. A pochi mesi dalla fine del reality a quanto pare si sono riavvicinati e non è escluso un ritorno.

Loro sono Manuel Maura e Francesca Sorrentino. Dopo essere stata lasciata più volte da Manuel, lo ha sempre riaccolto nella sua vita certa di fare la cosa giusta. A Temptation la giovane terapeuta ha capito che il suo amore non era sano, aveva una sorta di dipendenza affettiva da Manuel. Inoltre ha scoperto che l’ex fidanzato le ha più volte mentito. Per queste ragioni Francesca al falò di confronto è apparsa decisa e determinata, e ha sorpreso anche Manuel quando gli ha comunicato la decisione di porre fine al loro rapporto.

La Sorrentino è diventata una vera star dei social. Il suo comportamento è stato sostenuto dai fans e si è parlato anche della possibilità che in prossimo futuro possa conquistare il trono. Recenti rumors rivelano che fra i due ex c’è stato qualche incontro e che non è escluso che possano tornare insieme. Ma cosa sta succedendo? Manuel ha rivelato sul suo profilo Instagram che la vita da single gli piace, ma che ogni tanto si sente solo e pensa a Francesca.

Manuel: “Tornerei con Francesca? Non è escluso!“

L’ex fidanzato di Temptation Island ha rivelato ai suoi fans curiosi che Francesca gli manca. Pensa spesso ad alcuni suoi modi di fare e alla sua simpatia. Inoltre non esclude che possa esserci un ritorno di fiamma:

“Francesca è stata importante nella mia vita e abbiamo vissuto momenti indimenticabili. Siamo stati costantemente sotto i riflettori…. Abbiamo cercato di resistere, ma alla fine abbiamo deciso di prendere una pausa. Non si può mai dire mai. Se il destino vorrà, sarò pronto ad accoglierla a braccia aperte”.