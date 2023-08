Temptation Island, Mirko: “Mi fido di Greta. Eugenio? E’ solo un amico”

Mirko Brunetti ha lasciato Temptation Island non con la fidanzata, Perla, ma con la single Greta conosciuta nel villaggio. Durante il suo percorso il rietino ha capito che la relazione con Perla era al capolinea, e nonostante 5 anni insieme e 4 di convivenza andare avanti con il rapporto non era un bene per nessuno.

Alla fine Mirko ha trovato l’amore con Greta e i due a poche settimane dalla fine del reality sono apparsi sui social affiatati e molto presi l’uno dall’altra. Perla invece si è legata a Igor, ma i due stanno facendo un passo alla volta. I riflettori dei social sono puntati soprattutto su Greta e Mirko, non è detto che i due non facciano un passo falso e si rivelino non sinceri. Per rassicurare i fans Mirko è intervenuto sui social dove ha risposto ad alcune domande dei fans.

- Advertisement -

In primis ha detto che la storia con Greta va a gonfie vele. Hanno trascorso praticamente tutta l’estate insieme e il loro rapporto è solido. I sospetti in merito ad un rapporto dell’ex single con il tronista Eugenio Colombo appare infondato. I due hanno avuto in passato un breve flirt e ora sono amici. Greta ha conosciuto anche Francesca del Taglia, madre dei figli di Colombo. Brunetti non è affatto geloso di Colombo anzi lo ha anche conosciuto.

Eugenio Colombo e Greta: il rapporto fra i due. La reazione di Mirko

Mirko Brunetti ha rassicurato in fans. I rumors su Greta e Eugenio Colombo sono infondati e lui si fida appieno della fidanzata: “Comunque, in ogni caso, io ero e sono a conoscenza di tutto. Ho conosciuto Eugenio, che è una bravissima persona e un papà meraviglioso. Ho conosciuto i bimbi in videochiamata l’altra sera a cena, oggi ero in chiamata con Greta.

- Advertisement -

Ha poi concluso: “Quindi ragazzi, io e Greta stiamo benissimo insieme. Lei mi ha sempre parlato delle sue amicizie e io le ho parlato delle mie. Io mi fido di lei e lei si fida di me. Stiamo benissimo insieme. Quindi potete dire tutto quello che volete”.