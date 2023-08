Temptation Island, Mirko non ha dimenticato Perla? Le sue parole

Mirko e Perla sono una delle 7 coppie che hanno partecipato all’ultima edizione di Temptation Island. I due dopo aver trascorso 21 giorni separati nei rispettivi villaggi si sono avvicinati a due single. Inoltre si sono scontrati con i reali problemi che stavano vivendo come coppia. Dopo 5 anni insieme 4 di convivenza i due hanno deciso di lasciare il reality separati.

Mirko è corso dalla single Greta con cui oggi fa coppia fissa, mentre Perla sta conoscendo Igor, ma non si ritiene impegnata. A sorprendere è stato il colpo di fulmine tra Mirko e la tentatrice. I due non solo si sono dichiarati molto presi l’uno dell’altro ma si sono fatti anche lo stesso tatuaggio. Video e scatti romantici hanno riempito le bacheche social dei due.

Greta ha anche spiegato ai follower d’essere molto sicura del rapporto nato con Mirko. Oggi l’ex fidanzato, dopo giorni di silenzio, è tornato a parlare di Perla. Il giovane rietino ha spiegato cosa prova per l’ex cercando di non sminuire il rapporto che hanno vissuto. Una relazione duratura, stabile, che era prossima alle nozze: ecco cos’ha detto Mirko su Instagram.

Mirko: “Non si può dimenticare una persona con cui ha diviso tanto”

Mirko ha riferito d’aver cambiato il modo di vedere le cose. Non ha dimenticato Perla a cui vuole ancora molto bene, ma ci sono cose che non possono essere vissute più allo stesso modo: “Voglio essere chiaro e libero di rispondere senza problemi. Provo un grande bene e nel momento in cui so di aver dato tutto quello che potevo in questi cinque anni. Soltanto che cambi il modo di vedere le cose. Sono cose che non dimentichi. Momenti che non dimentichi, che lasci dentro. Li vedi in maniera diversa e diventano un bagaglio di vita, di esperienza. Ma non si può dimenticare una relazione o una persona con cui hai condiviso tanto. Cambi soltanto il modo di vedere le cose“. Mirko ha poi spiegato che l’esperienza di Temptation lo aiutato a prendere una decisione che era ormai inevitabile.