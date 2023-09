Temptation Island, Mirko rompe il silenzio: “Sono stato minacciato: c’entra Perla”

Ospiti d‘Uomini e Donne, Mirko e Perla si sono rivisti dopo l’addio deciso al falò di confronto a Temptation Island. I due ex fidanzati, dopo 5 anni insieme e 4 di convivenza, hanno capito che la loro relazione era giunta al capolinea e il viaggio nei sentimenti gli ha dato l’opportunità di chiarire cosa provano l’uno per l’altra.

Lui si è legato a Greta, la tentatrice che nel villaggio è riuscita ad ottenere la sua attenzione, mentre Perla ha conosciuto Igor. Nonostante siano passati quasi due mesi il confronto fra i due è stato animato e Perla sembra avere dalla sua parte i fans social. La relazione tra Mirko e Greta non è secondo alcuni attendibile, e non sembra destinata a durare, nonostante i due si dichiarino innamorati.

Ovviamente anche nello studio d’Uomini e Donne Perla ha avuto la meglio. Mirko ha cercato anche di giustificare come mai non ha accettato il confronto privato con l’ex fidanzata. Attaccato da più parti il giovane rietino ha deciso di fare una diretta social per rivelare cose che fino ad oggi ha ritenuto opportuno non dire. Brunetti ha parlato di minacce ricevute da parte della famiglia di Perla. Ecco cos’ha detto.

Mirko Brunetti: “Per due mesi sono stato zitto“

“Perla pensava che io stessi in silenzio, la verità è che per due mesi io e Greta siamo stati zitti. Io sono stato zitto delle minacce che mi sono arrivate perché la realtà dei fatti è questa e Greta è stata in silenzio per tutti gli insulti ricevuti”, ha esordito il giovane. Mirko ha poi sottolineato la gravità dei messaggi ricevuti:

“Io per essere minacciato di determinate cose che ho fatto? Finiscono i matrimoni e io perché a 26 anni ho preso un’altra scelta, come l’ha presa lei, che ho fatto? Perla mi ha minacciato di non andare a Roma e un membro della sua famiglia ha pure perso del tempo per chiamarmi e dirmi che veniva a Rieti e mi faceva del male. Ma cosa ho fatto di male? Ho fatto quello che ha fatto lei, ovvero fidanzarmi con un’altra persona e stare meglio”.