Temptation Island, Perla e Igor conoscenza in corso: il commento di Mirko

Perla e Mirko sono una delle coppie che ha scelto di lasciare Temptation Island separati. I due fidanzati hanno accettato di mettere sotto esame il loro rapporto per comprendere meglio i loro sentimenti. Alla fine del reality, in un falò di confronto decisamente vivace i due si sono detti addio.

Lui è corso dalla single Greta con cui ha una relazione ufficiale, mentre Perla ha accettato di conoscere meglio Igor, ma non si è detta impegnata al cento per cento. A due mesi dalla fine di Temptation Island Mirko e Greta si sono mostrati più volte sui social insieme, hanno ostentato il loro amore, tanto che qualche fan ha insinuato che fosse tutto architettato a arte per ottenere visualizzazioni.

Diversamente Perla ha mantenuto un basso profilo. Ha ammesso di frequentare Igor, ma di non essere ancora pronta per una relazione impegnativa. Anche l’ex tentatore è convinto che occorre fare un passo alla volta, per ora gli basta uscire con Perla in modo amichevole e senza impegni. Nei giorni scorsi Perla e Igor si sono mostrati sui social mentre si baciano e questo ha allertato i fan della coppia: i due sono oggi più vicini.

Mirko commenta la relazione di Perla e Igorù

Nonostante Mirko sia impegnato a godersi la sua relazione con Greta e riveli sui social d’accusare la distanza dalla fidanzata, non manca d’interessarsi a quello che succede all’ex Perla. Un utente gli ha chiesto cosa pensa della neo coppia e in modo diretto il rietino è certo che i due sono usciti dal programma insieme, anche se dicono il contrario:

“Che sono usciti insieme dal programma e che sono fidanzati”. Intanto tra Perla e Greta non mancano post indiretti, anche se per il momento le due ragazze evitano di parlare in modo ufficiale l’una dell’altra.