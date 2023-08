Temptation Island, Perla e Igor stanno insieme? Le indiscrezioni

Perla e Igor sono stati tra i protagonisti maggiormente in vista dell’ultima edizione di Temptation Island. Lei fidanzata con Mirko si è avvicinata al tentatore e allo stesso tempo il rietino ha conosciuto Greta. I due sono usciti dal reality separati, ma mentre Mirko ha immediatamente rivelato il suo amore alla single Greta, Perla si è solo detta pronta a conoscere meglio Igor.

Oggi, dopo più d’un mese dalla fine di Temptation Island, Perla ha rivelato come vanno le cose con l’ex tentatore. Sicuramente più composta dell’ex fidanzato che nelle ultime settimane non ha fatto altro che condividere video e storie con la neo fidanzata, Perla ha tenuto un basso profilo. Nei giorni scorsi tuttavia sono apparsi degli scatti dove i due si baciano, foto che confermano l’affiatamento in corso.

Ai fan curiosi Perla ha risposto in modo diretto affermando d’essere oggi vicina a Igor e che si sta riprendendo dalla fine della relazione con Mirko. E’ tornata a casa per prendere le sue cose, e sente l’ex fidanzato in modo quotidiano probabilmente oggi più di prima. Perla ha anche affermato che il suo percorso nel reality non poteva essere diverso: “Non cambierei nulla, anzi rifarei tutto con la stessa energia“.

Perla e Mirko ospiti a Uomini e Donne

Secondo le anticipazioni diffuse in rete sembra che Perla e Mirko, con i rispettivi nuovi compagni siano stati ospiti della prima puntata d’Uomini e Donne. I due ex si sono rivisti e hanno raccontato come hanno vissuto queste prime settimane lontani.

Perla si è presentata con Igor con cui sta uscendo, mentre Mirko ha avuto al suo fianco l’ex single Perla che si è detta sin da subito innamorata del rietino. Perla e Mirko si saranno parlati anche dietro le quinte?