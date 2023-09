Temptation Island, Perla e Igor storia al capolinea: le dichiarazioni social

Dopo i pettegolezzi che hanno coinvolto Perla e Mirko avvistati insieme alla Milano Fashion week, la relazione tra il rietino e l’ex tentatrice Greta sembra essere giunta al capolinea. Non ci sono dichiarazioni ufficiali se no che Greta si è detta non interessata alle vicende due due fidanzati di Temptation Island. In queste ore Mirko e Greta si sarebbero anche tolto il segui sui social confermando in modo indiretto la fine della loro relazione.

E’ di queste ore la notizia che anche Igor e Perla si sarebbero detti addio. La frequentazione nata dopo la fine di Temptation Island non è andata in porto e la casertana è di nuovo single, stranamente proprio anche quando il suo ex non è più fidanzato. Ma cosa sta succedendo? Greta e Mirko sono prossimi a tornare insieme? Per il momento Igor ha riferito sui social, in modo formale che la relazione con Perla è giunta al capolinea:

“Le cose succedono. I presupposti per una storia bellissima c’erano tutti, ma la distanza e i diversi impegni professionali non hanno permesso di viverci a pieno, mettendo in risalto ancor di più equivoci e incomprensioni caratteriali che ci hanno reso incompatibili. Purtroppo l’amore non può essere part time.” Ha poi spiegato: “Restano i bei ricordi e le giornate trascorse insieme, ma adesso dobbiamo guardare avanti e provare a vivere le nostre vite con maggiore serenità. Non è un discorso su chi dei due meriti di più, entrambi meritiamo il meglio. L’affetto resta.“

Perla su Igor: “Tra noi è finita!”

Anche Perla è intervenuta sui social per chiarire la sua posizione. Ha inizialmente rivelato che non è tornata insieme a Mirko. Si sono incontrati casualmente e dopo mesi sono riusciti ad avere un confronto civile. Nessun ritorno di fiamma. Ha poi chiarito che la crisi con Igor è in corso da giorni. Hanno delle incompatibilità caratteriali anche se si vogliono molto bene. L’ex fidanzata ha preferito non entrare nel merito delle motivazioni:

“Siamo in crisi già da 15 giorni, quindi tra noi è finita la frequentazione perché ci siamo resi conto di essere incompatibili a livello caratteriale. Ma è una persona a cui voglio un mondo di bene, mi è stato molto vicino e io ci sarò sempre per lui, perché non abbiamo motivo di litigare o di odiarci. Non sono qui a dirvi quali siano le motivazioni, perché determinate cose resteranno private.” I rumors rivelano che Perla avrebbe già un nuovo amore, e non è Mirko. Secondo Rosica l’ex volto di Temptation starebbe uscendo con Luca Vetrone, ex naufrago de L’Isola dei famosi.